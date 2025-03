No escuchan

Comenta Compartir

Hace pocos días se han aprobado los presupuestos de Badajoz de 2024. Sí, a finales de agosto se han aprobado unas cuentas que normalmente en ... estas fechas deberían estar en borrador las del próximo año, pero debemos entender que han estado atareados el equipo de gobierno y no les ha dado tiempo en todo lo que va de año y por eso vamos a tener un presupuesto para cuatro meses. Los presupuestos han sido aprobados con el voto favorable tan solo del equipo de gobierno del PP. Han tenido alegaciones de ciudadanos, asociaciones y también de la Federación de Vecinos de la ciudad. En un tiempo donde la sociedad civil formula una serie de aportaciones debería haberse entendido por parte de los responsables del gobierno como una oportunidad para analizar y en su caso incorporar esas enmiendas que los ciudadanos hacemos, porque cuando ello se produce siempre es positivo escuchar y no rechazar sin más. Porque es una manera de desarrollar un modelo de participación civil, pero hay que entender y creer en la participación de esa parte de la sociedad que sin presentarse a elecciones políticas, está en contacto con la calle y con la ciudadanía a los que escucha. Pero a veces sucede cuando se tienen mayorías absolutas y teniendo todos los recursos para escuchar a los ciudadanos, que no se les quiere escuchar.

Ha transcurrido más de un mes desde la presentación de las alegaciones y se han aprobado los presupuestos sin contestar a las alegaciones presentadas por la Federación de Vecinos. No han tenido la deferencia de contestar a las alegaciones, ni tampoco mantener un contacto. Se amparan al rechazarlas por un lado en que no se ha desarrollado el Reglamento de Participación Ciudadana y que necesita de una normativa para ello. Recordemos que dicho reglamento se aprobó hace casi cuatro años por los que hoy gobiernan. ¿Acaso no han tenido tiempo para su desarrollo? Y por otro lado, se rechazan las alegaciones presentadas porque, según ellos, se han mantenido muchas reuniones donde se han escuchado las propuestas y se han recogido aportaciones. Nos hacemos preguntas. Porque si ello hubiera sido así, no se habrían presentado alegaciones. Si ello hubiera sido así, ¿dónde están las actas de esas reuniones en las que se escucha presuntamente a los representantes de los vecinos? Deberían ser honestos y decir claramente que no han escuchado y no tratar de justificar una visita para salvar su responsabilidad. Hemos comprobado los presupuestos y las supuestas aportaciones que dicen no existen. Escuchar es prestar atención a lo que se oye y tener empatía y ponerse en el lugar del otro. Escuchar es creer en la participación de la sociedad civil que está dispuesta a dialogar y quiere colaborar para que su ciudad sea más sostenible. Escuchar es sentarse y atender las demandas y preocupaciones de toda la ciudadanía. Escuchar es obviar que se tiene una mayoría absoluta y tener la humildad suficiente para entender y compartir que nuestra ciudad es más y mejor con el concurso y el apoyo de toda la sociedad y dentro de ella, de aquellos que asumimos una representatividad de la ciudadanía.

