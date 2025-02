El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Badajoz ha rechazado más de 300 alegaciones presentadas por ciudadanos en contra de los ... criterios utilizados para la determinación de lo que se conoce como el #Basurazo. En la respuesta a las alegaciones de los ciudadanos el alcalde de Badajoz ha argumentado que han sido criterios técnicos exclusivamente los que han decidido su denegación. Decía que en ningún caso han sido criterios políticos. Pero, sin embargo, desde que se empezó a hablar de la ordenanza que regulará el pago de la basura, todos los argumentos utilizados en sus declaraciones para justificar esta nueva tasa han sido políticos.

Desde la falsedad de que era una tasa impuesta por el Gobierno de España, porque todo el mundo sabe que es como consecuencia de una directiva europea de obligado cumplimiento por todos los países y que además en el Parlamento Europeo fue votada favorablemente por el propio Partido Popular. Hasta los criterios utilizados, teniendo en cuenta que hay sentencias de tribunales que recogen otros tipos de criterios a la hora de la determinación de esta tasa como es la relación directa entre el consumo de agua y el consumo de residuos, todas las declaraciones del alcalde y su concejal de Hacienda han sido que si por ellos fuera no habría habido esta nueva tasa que tendremos que pagar los pacenses a partir del mes de abril.

A estas alturas tratar de hacer creer a la ciudadanía que los criterios no han sido estrictamente políticos teniendo en cuenta la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento, no se lo creen ni ellos mismos. Recordemos el compromiso del alcalde cuando en un pleno municipal se comprometió a estudiar una rebaja del IBI y comunicó a través de una nota «que desde el ayuntamiento apostamos por una rebaja fiscal como modelo de progreso empresarial y de ayuda a las familias».

Hay que recordar que tanto la directiva, como la ley española que regula el #Basurazo establecen el principio del pago por generación de residuos. Es decir, que quien más contamine, más pague. Con los criterios políticos que no técnicos, no van a pagar más quien más contamine. Porque nos vamos a encontrar con personas que pagarán una tasa que los discrimina y que no es justa, porque contaminando menos van a pagar más por el sólo hecho de vivir en una superficie con más metros, cuando por otro lado esta es una situación que ya estamos pagando en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Por tanto, los pacenses no solo van a pagar una tasa más, sino que en el caso del #Basurazo vamos a pagar por dos veces.

Serán casi 9,5 millones de euros los que los ciudadanos vamos a pagar de nuestros bolsillos para la recogida, transporte y tratamiento de la basura. Una cantidad que debería tener un reflejo en el cambio, revisión, acondicionamiento y reparación de las redes de saneamiento y alcantarillado de muchos barrios de la ciudad y no en la privatización de servicios municipales. Tratar de ocultarse en criterios técnicos, cuando las decisiones son políticas, nos recuerda a aquello de «estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros».