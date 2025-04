Creer en la participación de la sociedad civil

En sesión plenaria del Ayuntamiento de Badajoz de noviembre de 2020 se aprobó por la práctica unanimidad de los grupos políticos el Reglamento de Participación ... Ciudadana. Los grupos mayoritarios expresaban en sus declaraciones que marcaría un antes y un después en las relaciones entre el Ayuntamiento y los ciudadanos o los diferentes colectivos y asociaciones vecinales. El concejal del área, que es el mismo que actualmente, valoraba «el prestigio que va a tener este reglamento de futuro que va a poner la participación ciudadana en la vía correcta para que nuestra ciudad se convierta en la capital de Extremadura». En muchas ocasiones las palabras superan la realidad y este que nos ocupa podría ser un ejemplo. El Reglamento se publicó y tres años y medio después ahí está, sin haberse desarrollado ni constituido ninguno de los apartados ni cumplidos los compromisos contemplados.

En pleno del Ayuntamiento de Badajoz de julio 2023 se aprobó por unanimidad el expediente para acogerse a la Ley de Modernización del Gobierno Local, lo que se conoce como «ley de grandes ciudades», para formar parte de un 'club' al que ya pertenecen otras 135 capitales y poblaciones de España y que en valoraciones del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, permitirá descentralizar la administración para ser más eficaces, ágiles, modernos y con ello se llegará a estar más cerca de los vecinos. Tal y como se recoge en lo aprobado por la Asamblea de Extremadura hace más de dos meses, Badajoz asumirá nuevas competencias y por tanto recibirá más ingresos del Estado. Además, se potenciarán los distritos como herramienta para la participación y la proximidad, conllevando la creación de un consejo social, en el que estarán representadas las principales organizaciones económicas y sociales, dividiéndose la ciudad en seis distritos que tendrán concejal y presupuestos propios.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI esperamos que en todas estas valoraciones, las realidades superen a las promesas y a las palabras, para que no tengamos una copia de lo que viene pasando con el Reglamento de Participación Ciudadana. Es decir, que las promesas no sean renovadas. Por lo que sería conveniente que se iniciara un proceso de diálogo que con tiempo suficiente nos llevara a podernos presentar con el inicio del próximo año con los deberes realizados.

Es de esperar y sería positivo, que los presupuestos de 2024 contemplaran capítulos que acompañen a las palabras en forma de partidas económicas. Desde nuestra Federación de Asociaciones compartimos que sería un escenario que nos situaría en la herramienta de creer en el modelo de participación que se contempla en lo aprobado recientemente. Pero hay cosas que deben cambiar, porque no se entendería que lo que se contempla y se reconoce en las ciudades de Cáceres y Mérida a las asociaciones vecinales no se empezara a cumplir en nuestra ciudad. Y por ello decimos que hay que pasar de las palabras a los hechos. Porque no se entiende que en Cáceres las asociaciones de vecinos puedan proponer proyectos e inversiones y llegar a ser aprobadas por el Ayuntamiento de la ciudad, y en Badajoz eso no se pueda realizar, a pesar de estar contemplado en el artículo 7 del Reglamento.

Como no se entiende que en Mérida, que forma parte del 'club' de las ciudades y capitales adheridas a la «ley de grandes ciudades», se establezcan subvenciones económicas nominativas como ayuda para las fiestas populares de los barrios para la realización de propuestas y actividades culturales y musicales, y en Badajoz no se concedan. Una ayuda que propusimos al equipo de gobierno a raíz de que varias asociaciones de vecinos no podrían sufragar los gastos que ocasionan unas fiestas que tienen mucho arraigo entre los vecinos, consiguiendo dinamizar actividades y que interiorizan el sentimiento de pertenencia a un barrio y que, en definitiva, hacen ciudad.

Y todas estas políticas que tienen una clara relación con creer en un modelo de participación y de compartir la idea de la necesidad de una sociedad civil como actor que puede dinamizar la participación de la ciudadanía, son propuestas que desde nuestra federación nos gustaría que se escucharan y se valoraran. Porque hacemos ciudad dentro de nuestros barrios y poblados. Porque compartimos y creemos que debe abrirse un tiempo nuevo para que las oportunidades para el desarrollo económico tengan en la igualdad social el acompañamiento y la alternativa, para que de esta forma, Badajoz tenga en la descentralización administrativa de la gestión la posibilidad de atender mucho mejor a los ciudadanos, con una administración más ágil, más moderna y mucho más cercana.

Es por ello que siempre hemos propuesto al Ayuntamiento de Badajoz nuestra colaboración y disposición al diálogo. Porque entendemos que la administración más cercana a la ciudadanía tiene que ser una ventana abierta siempre a las propuestas. Y desde la Federación de Asociaciones Vecinales tenemos propuestas que están centradas desde el conocimiento de nuestros barrios y poblados y desde la experiencia del contacto diario con nuestros vecinos y vecinas.

Siempre las iniciativas que nacen desde la participación y el consenso tienen un recorrido mucho más completo, y para desarrollar un cambio como el acordado con la adhesión de nuestra ciudad, es necesario pensar en futuro y creer en un modelo de participación donde el componente ciudadano y social refuerce el cambio. Pensemos juntos y hagamos posible ese cambio. Pensemos juntos en convertir a Badajoz en la ciudad de referencia de nuestra querida región. Porque todos #JuntosHacemosCiudad.