Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz

Todas las ciudades y pueblos guardan en la parte más profunda de su historia una zona dentro de su territorio que suele llamarse como el ... casco antiguo o casco histórico. Suele ser la zona reconocida como el corazón de la ciudad. La parte desde la que nace todo lo demás. La esencia de la ciudad, por sus años, por su historia y por todo lo que ello contiene en su interior. Con el paso del tiempo los ciudadanos lo vamos reconociendo y por ello nos gusta vivirlo como lo nuestro de siempre.

Por ello y en este caso, hay que comprobar el tiempo que se emplea en escribir y anunciar, y lo mucho que se tarda en poner en práctica y desarrollar lo comprometido. Viene ello a relación porque se ha cumplido un año desde que el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó el llamado «Consorcio integral para la recuperación monumental patrimonial, social, económica y urbanística del casco antiguo de Badajoz» y con ello sus estatutos.

El Consorcio refleja entre sus muchos objetivos y fines la promoción, dinamización, fomento del turismo y los usos comerciales, turísticos, culturales y de ocio, incidiendo especialmente la regeneración social y la revitalización económica que permita la cohesión, integración y asentamiento social del Casco Antiguo, inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Hay muchos más objetivos y los estatutos recogen también el promover la cooperación y colaboración económica, técnica y administrativa entre las administraciones y entidades consorciadas. A estas alturas y después de lo que se ha escrito sobre el Consorcio, todos los ciudadanos sabemos que se constituye como una entidad de derecho público y que está integrada por la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación provincial.

Es cierto que las tres partes se tenían que poner de acuerdo en su participación y en su compromiso. Tardaron, pero lo hicieron y cada una de ellas lo aprobaron en sus distintos órganos. El pasado 23 de febrero en una visita protocolaria el consejero de Presidencia de la Junta declaraba en presencia del alcalde que la firma se produciría en un plazo máximo de diez días con la presencia de la presidenta de la Junta. Ha debido ser cuestión de lo apretado de las agendas, pero después del tiempo transcurrido, por fin se producirá la firma de las tres administraciones la próxima semana.

Por eso decía anteriormente que hay que ver lo que se tarda y sucede entre lo que se dice y lo que se hace. Porque posteriormente tiene que diseñarse un plan rector para hacer una cronología de la financiación necesaria para intervenir en varios ámbitos como en la conservación, la rehabilitación urbanística, la reconstrucción y mantenimiento del patrimonio histórico. Un plan que no puede retrasarse y un consejo que debe constituirse sin demora, porque el Casco Antiguo es una reivindicación histórica de hace tres décadas que no puede convertirse en una historia que solo lo aguante el papel, porque si otras ciudades lo han hecho, la pregunta podría ser ¿y Badajoz, por qué no?