La Agenda Urbana de Badajoz

Hace unos días el Ayuntamiento de Badajoz presentaba lo que denominó como la redacción de la Agenda Urbana de la ciudad. El objetivo consistía en ... que por parte de la ciudadanía se votara un cuestionario para el que tan solo dieron siete días para que se votara sobre un cuestionario de proyectos preestablecidos y numerados. Unos proyectos que podrían contribuir al desarrollo de la ciudad para los próximos años, según decía en la presentación el concejal delegado. Lo vinculaban con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que forman parte de la Agenda Urbana de España 2030, aunque si comparamos lo que se recoge y se priorizaba, podemos encontrarnos muchas diferencias en relación con el contenido de lo que se recoge y han promovido otros ayuntamientos como así se establece mirando con profundidad la agenda de nuestro país.

El cuestionario solicitaba que dentro de una serie de proyectos se le numerara la prioridad. Unos proyectos que en muchos casos forman parte de un programa político con el que el actual equipo de gobierno se presentó a las elecciones municipales de 2023. Por lo que no parece muy correcto relacionar los proyectos de hace un año y ahora decir que resulta clave que la ciudadanía ponga su grano de arena aportando ideas y propuestas porque estas están establecidas y son las únicas que pueden votarse.

No se trata por tanto de nuevos proyectos porque la ciudadanía no ha podido incorporar ninguno a los que vienen recogidos. No se trata por tanto de recoger lo que pensamos los ciudadanos, porque lo único que ha podido votarse ha sido los que ya formaban parte del cuestionario. Las ciudades necesitan de la participación de la sociedad civil porque este nuevo tiempo así es considerado. Así está establecido en los documentos que se trabajaron para confeccionar la Agenda 2030 y que están claramente vinculados con lo que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están aprobados por el Gobierno de nuestro país.

Considerar a la ciudadanía como un pilar fundamental está bien como declaración de principios. Pero hay no solo que decirlo, sino sobre todo practicarlo. Hoy tenemos una sociedad civil comprometida con las preocupaciones medioambientales, sociales y con todo aquello que ocurre y afecta a la ciudad donde viven y conviven. Por ello es importante que la ciudadanía opine y vea reflejada su opinión para que el compromiso y la participación sean ejes de las políticas que se lleven a cabo, pero hay que hacerlo desde un escenario abierto a las propuestas y es ello lo que precisamente no se ha producido en esa configuración cerrada de los objetivos que se reflejaban en el cuestionario preestablecido y configurado desde nuestro Ayuntamiento. Porque si se hubiera hecho de forma abierta, eso sí que sería cumplir con los objetivos y compromisos para que las políticas vengan de abajo hacia arriba.