100 años de España invertebrada

Atónitos asistimos a cómo Cataluña/País Vasco abominan de España, mostrándose insolidarias con las demás regiones españolas y desentendiéndose del quehacer común de los españoles. ... Esto ya fue vislumbrado por Ortega y Gasset en su obra 'España invertebrada', de la que acaban de cumplirse cien años de su aparición. Ortega fue europeísta, pero sin dejar de amar a todas las tierras de España, como la extremeña. Tuvo vinculación con Plasencia, pues su abuela paterna era placentina y pariente del farmacéutico y escritor Joaquín Rosado, y su marido fue juez suplente de la ciudad del Jerte. Además, el joven Ortega acudía con su familia al balneario de Baños de Montemayor. Estas columnas soportarán el peso de obras fundamentales de la literatura y el pensamiento españoles y universales, como esta que comentamos de Ortega. Silenciado bajo el franquismo, es menester, querido lector, acercarse de nuevo a Ortega, para saborear su sencilla y sugestiva prosa y para que nos ayude a orientarnos en estos tiempos tan confusos.

La insolidaridad que veía en Cataluña/País Vasco le hizo acuñar el concepto de 'particularismo', según el cual «cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y, en consecuencia, deja de compartir los sentimientos de los demás». El 'particularismo' o separatismo catalán/vasco conducirá a España, pero también a estas regiones –como ya estamos viendo– , a la decadencia pues no será posible una convivencia armónica y creadora entre el todo y las partes, lo que él llamó «un proyecto sugestivo de vida en común». En lugar de unirnos para que España ocupe un puesto importante en Europa, como corresponde a nuestra historia, nos enzarzamos unas regiones con otras, facilitando que otras naciones más unidas nos desplacen.

Pero 'España invertebrada' tiene también otras ideas deslumbrantes y que nos resultan actuales. Los particularismos periféricos y central se daban también en las clases sociales, reflejándose en la relación masas-minorías. Frente al igualitarismo imperante en nuestros días, Ortega opone el concepto de jerarquía –tan denostado hoy– , sosteniendo que «donde no hay una minoría que actúa sobre una masa colectiva, y una masa que sabe aceptar el influjo de una minoría, no hay sociedad, o se está muy cerca de que no la haya», surgiendo «el caos social, la invertebración histórica». ¿Puede negar alguien que, como decía el genial filósofo, «en España vivimos hoy entregados al imperio de las masas»? ¿Acaso no es cierto que una de las causas de nuestro retraso ha sido la ausencia de minorías rectoras, que venía lastrando a España desde el feudalismo?.

Ortega cae en un claro aristocratismo o elitismo, pero del talento y la ejemplaridad y nunca de la sangre, el privilegio o el poder económico. Además, nunca defendió el empleo de medios coercitivos para imponer la relación minorías-masa por él defendida. Pero el 'despotismo ilustrado' orteguiano fue inviable ante el ascenso del cuarto estado. Ahora bien, que nadie se confunda. Minorías habrá siempre. Hoy, en España, estamos gobernados por minorías, aunque no sean ni selectas ni ejemplares –como quería Ortega– sino más bien minorías ineptas.