30 años después de la Expo de Sevilla

Comenta Compartir

Verdaderamente la Expo 92 cambió la vida en Sevilla, pero no solventó sus problemas atávicos. Hace 30 años de la Expo que transformó la ciudad, ... pero no tanto como para convertir Sevilla en un referente del desarrollo europeo. Las Olimpiadas de Barcelona y la Expo 92 transformaron las dos ciudades. Además de la mejora local, la economía española tuvo la oportunidad de crecer. La crisis mundial de los 90 no hizo relucir todos los efectos positivos, pero permitieron retrasar los efectos en la economía española. Si bien es cierto que

ya en 1993, las repercusiones económicas tomaron más fuerza en España. El desempleo pasó del 16% al 19%, siendo el número de parados 3.454.950 a finales de 1993. El déficit y la deuda pública, que representaba el 68% del Producto Interior Bruto nacional, se dispararon mientras que los beneficios industriales y empresariales cayeron. ¿Mereció la pena este evento? Creo que Sevilla ganó en infraestructuras viarias y urbanísticas y dejó de ser una ciudad cateta y más universal. Como diría un famoso periodista, la Expo aportó ilusión colectiva y orgullo ciudadano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora