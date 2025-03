101 años de Annual

El 17 de julio de 1921, los rebeldes rifeños dirigidos por Mohamed ben Abd el-Krim el Jatabi cercaban la posición de Igueriben, en las ... inmediaciones del campamento de Annual. Era el preludio del abandono de ese campamento, cuartel general del ejército español en la zona, y del hundimiento posterior de la comandancia de Melilla, que supuso la pérdida de cerca de 10.000 vidas, incluida la de su arrojado y a la postre imprudente jefe, el general de división Manuel Fernández Silvestre.

Aquella catástrofe y las operaciones que siguieron, y que no culminaron hasta seis años después, en el verano de 1927, con la aniquilación del último foco de resistencia en el territorio del protectorado español sobre Marruecos, iban a marcar de modo decisivo y trágico la historia española del siglo XX. De Annual vinieron, en última instancia, el fin de la Monarquía, la precaria Segunda República y la atroz Guerra Civil, que hicieron, con las feroces tácticas que les sirvieron para reducir a los indómitos guerreros marroquíes, algunos de los que ganaron aquel largo y sangriento conflicto. A las órdenes, curiosa paradoja, de un jefe, Francisco Franco, que se largó de Marruecos tan pronto como le hicieron general y cuando la tarea estaba todavía a medias.

Es oportuno recordarlo en este 101 aniversario porque lo que es el centenario pasó casi inadvertido, y porque la memoria de aquella contienda y la conciencia de su trascendencia son más que someras en los españoles de hoy. No han recordado los hechos como se merecían las autoridades militares, que apenas han evocado gestas heroicas, como la de los jinetes de Alcántara, pasando de puntillas por casi todo lo demás. No lo han hecho tampoco los políticos, que no parecen tener mucho interés en ahondar en un episodio problemático y no del todo cómodo para las relaciones con el vecino del sur.

Y 101 años después, ni el cine ni la televisión de nuestro país han visto oportuno acercarse a una historia que en otro lugar ya llevaría décadas rodada.

De esta amnesia solo se salvan algunas iniciativas, como el podcast que elaboró Carlos Alsina para Onda Cero, o el volumen colectivo que coordinó el profesor Daniel Macías, en el que entre otros escribió María Rosa de Madariaga, quizá la historiadora española que mejor ha estudiado la guerra de Marruecos y que tristemente falleció el pasado 29 de junio.

Leer su espléndido 'España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada' no solo es un justo homenaje, sino una excelente manera de contrarrestar la desmemoria y entender mejor, de paso, lo que hoy somos.