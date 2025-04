Eso de los años es una pasada. Hace 15 era un funcionario docente de la UEx; unos meses después era un jubilado. Mi nieto, apenas ... de un año va a cumplir ahora 16. Ese año se inauguraba el AVE Madrid-Barcelona, ¡16 años después del Madrid-Sevilla! Ese año se inauguraba el AVE Madrid-Barcelona, ¡16 años después del Madrid-Sevilla!. Con suerte, alguno de los lectores del HOY llegará a conocer el AVE Madrid-Cáceres-Badajoz, que probablemente se inaugurará al mismo tiempo que la autovía entre nuestras dos capitales provinciales, allá por el 2050.

El Festival Solidario de Cine Español cumple ahora 30 años. Asombroso, pero cierto, y cada año con mayor nivel y reconocimiento. Hace más de 30 años, Toño y José nos deleitaban desde un pequeño local llamado Atrio en la Plaza de los Maestros. Y hace 30 o 40 –tendría que revisarlo– en un día como este de Carnaval me disfrazada de Caperucita Roja para disfrutar por las calles y en La Machacona.

Hace 13 años un grupo de personas de Cáceres y Badajoz fuimos invitados por el diario HOY para escribir unas columnas: Plaza Mayor y Plaza Alta. Y la gran mayoría seguimos.

Hace casi 40 años me trasladé a vivir a la avenida Rodríguez de Ledesma, o sea, al quinto pino. No había luces en la calle, no hubo línea telefónica hasta un año después, el Parque del Príncipe era... pretendía ser un Parque. Había aceras, sí, las mismas que hoy, aunque en aquella época no suponían riesgos de caídas diarias.

Eso de los años marca. Ayer tuvimos Asamblea General de la Asociación de Amigos del Museo Helga de Alvear. ¿Alguien soñaba con tener un Museo de Arte Contemporáneo de esa categoría hace unos pocos años?