Desde esta tierra Extrema y Dura veo todos los días las quejas de otras comunidades por la tardanza y retraso en las listas de espera ... de los hospitales o el mal funcionamiento de los mismos. Para quejarse y manifestarse y tener conocimiento de la causa vengan por mi tierra (Extremadura) y los responsables sanitarios les explicarán lo que es un pequeño retraso. Como caso particular mi cardiólogo me vio en octubre de 2021 y me cita para un ecocardiograma para enero de 2022, y en enero de 2023 ni cita ni ecocardiograma. Ante mi insistencia y quejas se amparan que es un «pequeño retraso». Esto es falta de interés, de coordinación y respeto a los que tenemos 93 años. Sí, tengo 93 años, ¿y qué...? Siempre la misma historia: me jodieron la retina por negligencia médica «y no vamos a intervenir porque usted tiene 93 años». Padezco dislocación del hombro derecho teniéndolo inmovilizado, «pero no vamos a intervenir con 93 años». Sí, tengo 93 años. ¿Y qué? Si mi vitalidad es de 60 años.

A todos los medios nacionales les invito a que visiten Extremadura y comparen el caos hospitalario con el de comunidades como Madrid, Cataluña o Galicia, etc. y así se sentirán orgullosos de los servicios sanitarios que tienen.

Cartas a la directora