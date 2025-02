No puedo dejar pasar más tiempo sin poder rendir un pequeño homenaje a mi padre, ahora que la herida empieza a cicatrizar. Hace este año ... en el que se ha ido 50 años que puso toda su ilusión en crear su empresa, después de años trabajando para otros y ofreciéndoles lo mejor de él, pero era el momento de que se convirtiera en su propio jefe, Gregorio Redondo Sánchez, y ponerse al servicio de Badajoz y del gremio de los recambios y repuestos del automóvil. Eligió el barrio de San Roque, eligió el nombre, Auto-Industria, y comenzó la historia. El sentido de la responsabilidad, energía, positivismo, luchar por el negocio, esfuerzo, honestidad, respeto, seriedad y compromiso ante los clientes y con los trabajadores son los valores que han definido todos estos años a mi padre. Su jornada no tenía horas, todo fue trabajo y entrega, que todos han valorado, familia, amigos, clientes, empresas, talleres..., así pudimos comprobarlo cuando nos dejó. Como empresario, intachable, con una labor encomiable. Ha enfrentado desafíos y superado muchos obstáculos, pero siempre ha tenido el impulso para seguir adelante.

Su legado continúa, ahora con mi hermano, que ha recibido toda su enseñanza, su delicadeza en el trato con el cliente, el hecho de no rendirse y defender aquella ilusión. Como padre, qué puedo decir, lo mejor, nos ha enseñado es el amor al trabajo, a ser responsables, a ofrecer lo mejor de nosotros, a no desfallecer nunca, hasta un rato antes de que se fuera, me dijo susurrando: «Ya mañana voy a la tienda...». Es imposible dejar de lado sus enseñanzas, consejos y mucho menos olvidar tanto amor. Gracias por su increíble ejemplo de nunca darse por vencido, esa ha sido la mejor herencia, que hoy defendemos en tiempos convulsos. Le doy gracias a Dios y a la vida por haberme dado la dicha de tener el mejor padre del mundo.