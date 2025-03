Comenta Compartir

El 14 de marzo se cumplieron dos años del primer estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Desde esa ... fecha hemos vivido extrañas circunstancias que se han prolongado ahora con la guerra en Ucrania. Ya dijo el Tribunal Constitucional que aquel estado de alarma que nos confinó en casa era contrario a nuestra Carta Magna. No porque no fuera necesario, en un momento en que el peligro de saturación del sistema sanitario era evidente, sino porque hubiera requerido un estado de excepción. Han pasado más de dos años y aún no hemos desarrollado una legislación sanitaria a la altura de un reto semejante. Dos años después sigue siendo necesario recordar a los fallecidos. No hemos hecho suficiente memoria de las más de cien mil personas que han perdido la vida y eso se vuelve contra nosotros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora