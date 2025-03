Nuestros años luz

De pequeño me fascinaba la astronomía, una de esas disciplinas ajenas al currículo escolar, y por tanto generadora de una curiosidad sin límites. No podía ... comprender bien aquello de que con los supertelescopios pudieran verse astros que ya no existían o sucesos cósmicos que tuvieron lugar hace millones de años, como la explosión de una supernova que contemplamos ahora en diferido con ese astronómico retraso. Escuchaba boquiabierto las explicaciones paternas en las límpidas noches estivales junto a Gredos: «Aquella de allí es Arcturus, el guardián de la Osa, la que más brilla; y allí en lo alto está Vega. Mira, en la constelación del Águila está Altair». He vuelto a ver estos nombres mucho tiempo después, desde que existen esas mágicas aplicaciones que identifican constelaciones y estrellas con solo dirigir nuestro teléfono móvil al firmamento en una noche estrellada. Y en mi lista de deseos ha escalado posiciones la adquisición de un iniciático telescopio.

Recientemente hemos leído que el telescopio orbital Hubble acaba de descubrir la estrella más antigua y lejana jamás observada. Se trata de Eärendel, surgida en los orígenes del universo tras el Big Bang y desaparecida hace más de 10.000 millones de años, pero cuyo resplandor seguimos viendo por las inconcebibles distancias que la luz recorre a través del cosmos.

Pensativo sobre estos parámetros siderales, me detuve ante el espejo del pasillo, que me devolvía fugazmente mi imagen al pasar. Y allí me quedé largo rato, contemplando mi propio rostro como recordaba haberlo hecho en la adolescencia para reafirmar visualmente aquella identidad confusa y todavía informe. ¿Lo han hecho alguna vez? Llega un momento en el que solo se ven unos ojos flotantes, desdibujándose el resto de facciones, o bien comenzando a percibir la imagen de un antepasado, a menudo ya fallecido; cuando pasaba esto, abandonaba el ensayo con un estremecimiento, recuerdo. Mucho más tarde supe que este fenómeno se conoce con el nombre de disociación, y es el preludio de padecer el síndrome de Capgras.

En el universo de nuestra existencia, vemos imágenes que ya no existen, bien contemplándonos a nosotros o al prójimo

No sé si estaré ya enfermando del coco, pero he llegado a la conclusión de que, en el universo de nuestra existencia, también seguimos viendo imágenes que ya no existen, bien contemplándonos a nosotros mismos o a algún otro prójimo. En nuestro rostro y nuestro cuerpo queremos percibir todavía una lozanía que desapareció hace tiempo, pero cuyo recuerdo sigue fluyendo, intentando eclipsar los años luz transcurridos. Y lo que vemos en otras personas, allegadas o no y no necesariamente en su rostro, igualmente puede corresponder a unos atributos extinguidos que conocimos en el big bang de nuestra vida, pero que han permanecido en el cosmos existencial en forma de prejuicios. Cuántos problemas de convivencia dependen de estas percepciones erróneas y cuántos equívocos proceden de no haber asumido nuestra propia evolución como seres cambiantes. De la misma forma que nuestra presbicia requiere gafas, a veces necesitaríamos un auténtico telescopio que marcara con exactitud las posiciones que hoy ocupamos en el espacio de los aconteceres, sin esas distorsiones que introducen los escrúpulos, las desconfianzas y las parcialidades.