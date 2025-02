'Annus horribilis'

(A Adolfo Suárez Yllana y Joaquín Leguina, políticos ejemplares).

La alegría y buenas intenciones navideñas no lograrán hacernos olvidar las catástrofes de 2022, a punto de terminar: la guerra de Ucrania y la pandemia, aún activas. La una empobreció nuestras vidas, la otra nos ... arrebató a seres queridos. Ambas descubrieron nuestra vulnerabilidad y la impericia de nuestros gobernantes.

Añadamos otra convulsión a las citadas, de origen endógeno esta: una crisis institucional sin precedentes. Durante la inauguración de la línea AVE Madrid-Murcia, coincidieron Felipe VI y Pedro Sánchez. En el andén, el presidente del Gobierno camina unos pasos por delante del monarca, saludando a diversas personas antes de que lo hiciera el Rey, e incluso entrando en el vagón antes que su Majestad. No es su primer desplante a don Felipe, ni será el último. No es desconocimiento del protocolo, sino agresión deliberada, taimada, a la Monarquía, no frontal como la de podemitas/independentistas. La ambigüedad calculada que siempre caracterizó al PSOE. Dios no lo quiera, pero si lograran dar dar jaque mate al Rey –al que todos juraron fidelidad– , se destruiría la unidad de España tal como la conocemos, de la que él es garante.

Pero no es la única dentellada que nuestro Estado de derecho ha sufrido, desde dentro del sistema, en este año horrible. La derogación de la sedición y malversación y la muy probable aceptación de un referéndum en Cataluña suponen una amnistía encubierta, un ataque a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes y supeditar las leyes no a los intereses generales, sino a los particulares de Sánchez y de los independentistas. La igualdad de los españoles ante la ley –viga maestra del Estado de derecho– es desplazada por la supremacía de unos territorios sobre otros, de unas comunidades autónomas sobre otras. Ninguno de los cinco diputados socialistas extremeños en el Congreso tuvo el valor cív ico y la decencia política de oponerse a la tropelía política urdida en favor de los golpistas catalanes... porque su jefe de filas no se lo indicó.

Todos los partidos tienen su cuota proporcional de responsabilidad en esta crisis, pero es el Partido Socialista quien más culpa tiene por ser quien ocupa el Gobierno, condescendiente con las exigencias destructivas de sus socios. Al sustituir la centralidad y moderación de la socialdemocracia por el radicalismo, el PSOE entró en caída libre desde la etapa de Rodríguez Zapatero, acentuándose tras la moción de censura a Rajoy y las primeras derrotas electorales de Sánchez, lo que hizo que este descubriera que su permanencia en el poder dependía del apoyo de fuerzas extremistas y antiespañolas. Todos ellos han crispado la vida política española, haciendo imposible el consenso y planteando un cambio radical del modelo político, similar al de los populismos hispanoamericanos. Esto es terrible, porque la teoría y la práctica política nos han enseñado que fuera de la democracia representativa –la que se dio en la Transición– no hay democracia posible.

Pese a todo, Feliz Navidad a los lectores de esta columna.