Mucho ánimo para los docentes

Aprovechando el paso de la covid por nuestras vidas, el Gobierno permitió a las comunidades autónomas durante el pasado curso, como hizo en el anterior, ... cuando el coronavirus nos metió a todos en casa e impuso el teletrabajo y las clases telemáticas, modificar los criterios de evaluación, promoción y titulación para adecuarlos a la situación provocada por la pandemia, según se argumentó entonces. Lo que supuso que se relajaran las exigencias para que la repetición fuera una excepción.

Pero ahora vemos que ese argumento no era real, solo el que se amoldaba mejor a la intención verdadera de nuestros dirigentes, que era y es reducir como sea las cifras de fracaso escolar. Porque el Gobierno, ya sin la justificación de una pandemia de la que se ha desentendido, ha decidido convertir en norma lo que se nos vendió como excepción. Ha aprobado un decreto de evaluación que convierte la repetición en algo extraordinario, elimina las recuperaciones finales y no fija límite de suspensos ni para pasar de curso ni para lograr el título en ESO. Y deja en manos de los docentes, como deja en manos de las comunidades la lucha contra la covid, el futuro del alumnado sin criterios objetivos a los que agarrarse. Por lo que obtendrán el título «quienes terminen el cuarto curso y, a juicio del equipo docente, hayan adquirido las competencias fijadas y alcanzado los objetivos de la etapa». Ese título, además, «será único y no contendrá calificación final».

Dice la ministra de Educación, en respuesta a voces críticas, que lo que hace esta normativa «es promover un esfuerzo basado en la motivación, no en el castigo». Y dice el presidente de la Junta, que a él le da «mucha tranquilidad» que sean los docentes los que tengan la decisión final, que pasar de curso «no dependa solamente de un 4 o de un 6, sino fundamentalmente de lo que sus profesores crean que están capacitados para poder hacer». Porque, argumenta Fernández Vara, «mientras lo socioeconómico afecte al aprendizaje, a la formación como consecuencia de los medios con los que cuentas en casa, alguien en algún sitio tiene que defender a ese niño que igual no tiene las mismas posibilidades que los demás».

A mí me parece que los profesores siempre han tenido la decisión final, como corresponde, y que en la misma no solo tienen en cuenta la nota de un examen. Por eso entiendo también que si al final un alumno tiene un 4 es porque no ha adquirido las competencias precisas en la materia. Y si esa calificación está motivada por la situación socioeconómica del alumno, la solución política no debía ser ignorar la nota, sino trabajar para paliar la desventaja que en casa puedan tener algunos o muchos menores, y al mismo tiempo dotar a la escuela de los recursos suficientes para que tengan la ayuda educativa individual, precisa y mantenida en el tiempo que requieren, para adquirir las competencias y lograr así, y no de otro modo, superar un curso tras otro.

De la misma forma que debe haber herramientas y recursos que permitan esa misma atención a los alumnos que buscan y pueden obtener un 10, para que puedan desarrollar al máximo su potencial. Porque hay circunstancias socioeconómicas distintas, pero también capacidades diferentes. Y a unas y a otras se debe atender.

Por eso, lo que no parece razonable es bajar las exigencias a todos, que es lo que se hace objetivamente cuando no se requiere una mínima calificación para constatar que se han adquirido contenidos y competencias, y decir que con eso se promueve un esfuerzo desde la motivación.

¿Significa que quien obtiene un 4 no ha adquirido competencias y quien ha conseguido un 6 sí? Yo no lo sé, pero entiendo que es así. Y, en cualquier caso, ¿quién se va a esforzar por un 6 o por un 10 si da lo mismo? Y, entonces, ¿cuándo les empezamos a decir a los alumnos que las calificaciones ya sí importan?, ¿o se van a bajar también las notas de corte para acceder a la Universidad?, ¿cuándo se estudie el grado de turno el alumno podrá pasar de curso y titular con suspensos?, ¿dará igual también entonces sacar un 4 si el docente entiende que el estudiante después sabrá desempeñar su trabajo?...

Permitir que se promocione con asignaturas suspensas sin límite no tiene nada que ver con el éxito educativo que se pretende conseguir. Cierto es que al aumentar el número de titulados se reducirán las cifras de fracaso escolar, pero esto es solo aplicar maquillaje. Quizás el problema también está en entender la repetición como un fracaso, cuando no lo es. Tal vez sería bueno centrar parte del esfuerzo en enseñar a gestionar derrotas, porque la vida no es un camino sin piedras. Así que mucho ánimo a los docentes, también los padres lo vamos a necesitar, para motivar a sus alumnos y a nuestros hijos en este contexto de desmotivación, y mucho acierto para que sepan evaluar lo que entiendan que deben. «Porque es todo tan ambiguo que podría dar lugar a resoluciones diferentes dentro del mismo centro educativo y con respecto a otros», me ha dicho un amigo docente.