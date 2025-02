La ley animalista, a debate

Quisiera que la crispación política se rebajara en este nuevo año que acaba de comenzar. Algo que se quedará en deseo por muchas razones, y ... una de ellas está centrada en la polémica ley animalista impulsada por Unidas Podemos, y que, tras recibir 657 enmiendas, deseo que sea mejorada para que pueda ser aplicada con sentido común.

La Ley del Bienestar Animal ha puesto en pie de guerra a sectores afectados: agricultores, ganaderos, cazadores y veterinarios porque parece que tiene más de corazón que de cerebro. Dicen que se ha redactado sin base científica y sin consultar a los expertos, y que no es respetuosa con la forma de vida de las zonas rurales, y que además busca humanizar a los animales.

Entre otras cosas, el texto protege a las mascotas, regula la cría y venta a cargos de profesionales registrados y lucha contra el sufrimiento en distintos espectáculos y eventos festivos. Si bien, tiene lagunas y no es sensible con algunos temas. Por ejemplo, la ley prohíbe dejar solos a los animales más de 24 horas, pero no distingue entre animales de compañía y de trabajo. La relación con los animales en los pueblos está basada sobre todo en la utilidad para la ganadería, agricultura o caza. ¿Qué pasa con el perro que protege a las ovejas? Incluso se exige un centro de protección animal con servicio de urgencia de veinticuatro horas en todos los ayuntamientos, cuando muchos de ellos no tienen ni consultorio médico permanente por falta de recursos.

Se prohíbe criar aves exóticas en las casas sin tener en cuenta que la cría de aves exóticas en cautividad ayuda a la conservación y reduce el peligro de extinción de algunas de ellas. Además, con el 'sacrificio cero' que pretende implantar la ley se olvida de las colonias felinas (gatos callejeros) que son foco de enfermedades y de infecciones.

Muchas incongruencias y lagunas que esperemos sean corregidas antes de su trámite final porque con tantas prohibiciones y exigencias se corre el peligro que se produzca un abandono de animales por los propietarios que no puedan o no quieran cumplir con los requisitos de la nueva Ley ante las penas de cárcel y multas impuestas.