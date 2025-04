Animales sanguinarios

Comenta Compartir

Desde la violación de la chica a manos de la denominada manada no han cejado un día sí y otro también las denuncias contra asesinos ... sexuales de los que nos informan los medios de comunicación. Eso en el mejor de los casos que lo denuncien, porque habrá otros que, por una parte, las hijas no lo confiesen a sus padres, por vergüenza, por temor o por falta de confianza y por otro; que los padres estemos tan ocupados que no deparemos qué a nuestras hijas les pasa algo. Vivimos en la sociedad de las prisas, de los móviles, tabletas, de diversidad series de televisión de distintos grupos de comunicación, los juegos en los ordenadores cada vez más violentos y, sobre todo, las redes sociales. Desde muy pequeñitos dejamos a los niños los móviles para que nos dejen tranquilos mientras tomamos un refresco en el bar, o les ponemos los dibujos en la tablet de mamá o papá para hacer un viaje tranquilos y no nos pregunten reiteradamente cuánto nos falta para llegar.... Y es que en la educación nos hemos ido de un extremo a otro, hace unas décadas el autoritarismo de los padres, en la mayoría de los casos, no nos dejaba ser autónomos, y estábamos deseando salir de casa para disfrutar de la libertad que se nos vetaba, así que te casabas con apenas veinte años o, si tenías oportunidad, te ibas fuera a trabajar. A ver si nos concienciamos de que somos los padres quienes tenemos la responsabilidad, que es en el hogar de cada uno donde los debemos educar. Los centros de enseñanza están para instruir, para fomentarles los valores que les hemos dado en casa, para darles una formación académica que les prepare para un futuro incierto. ¿Qué clase de salvajes estamos criando para que asalten y violen de manera atroz e irracional?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY