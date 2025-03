Angustia bancaria y malestar

Comenta Compartir

Dice Carlos San Juan, de Valencia, que «somos mayores, pero no idiotas» y no es precisamente a eso a lo que me voy a referir, ... pero es algo que está ligado con la atención telefónica bancaria, porque la forma de actuar con sus clientes no dejan de tensionar a los mismos, cuando lo que deberían hacer es escuchar en lugar de estar dando explicaciones inoperantes, que ni se les piden ni se les soportan.El tema es que cuando llamas por teléfono para pedir alguna explicación, en lugar de atenderte alguien personalmente o pasándote al compañero de turno para que te pueda dar una aclaración, te ponen una grabación explicándote que el 'banco absorbido' ya no es tu banco, ni al que tú perteneces, sino al 'banco absorbente', que es quien te va a escuchar; pero al final y como remate continúa pidiéndote el número de tu DNI, el código postal de tu ciudad, luego explicándote que si quieres esto, pulsa el número 1, si es lo otro marca el 2, si es lo de más allá el 3 y así sucesivamente y al final y después de escuchar la grabación no has entendido nada, te cabreas y cuelgas porque nadie en persona te atiende... Habrá que levantar la cabeza como decía Carlos San Juan para dejar patente que para atender como Dios manda a la ciudadanía que necesita encontrar solución a sus problemas, no hace falta tanta «cháchara ni retahíla» y más prontitud y servicio que es en realidad lo que la gente necesita de sus bancos. También necesitamos menos exigencias en la concesión de citas para consultas y un horario más amplio para atender en ventanilla, ya que tanto jóvenes como mayores no pueden estar en las oficinas bancarias de acuerdo con sus horarios o pretensiones financieras.

