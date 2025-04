Otra feria de Badajoz sin flamenco

Comenta Compartir

Hace ya bastantes años deje mi ciudad natal, Badajoz, para residir en Madrid, pero vuelvo al terruño casa vez que puedo, pues allí tengo a ... toda mi familia y siempre regreso con ellos durante la feria de San Juan. Desde mi juventud me aficioné al flamenco y asistía al festival que se celebraba durante la misma. Recuerdo acudir al Auditorio Ricardo Carapeto en las noches de las grandes figuras que participaban y posteriormente también a la terraza del López de Ayala. Pero estos últimos años, desde la pandemia, asisto con tristeza e incredulidad a ver como lo que era un clásico en el programa de la feria, ha desaparecido por las buenas dejando un vacío para los aficionados. En mi caso, resultaba ser uno de los alicientes que tenía cuando regreso a Badajoz por junio. He visto la programación de este año y tampoco aparece el festival flamenco por ninguna parte. Me gustaría saber que ha sucedido para su desaparición y a quien corresponda, que valore por favor retomar este evento como parte consustancial a nuestra feria, mostrando el arte que la Junta declaró patrimonio cultural de Extremadura. Badajoz no merece este vacío.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión