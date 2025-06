Protesta de los mayores de Cáceres

Comenta Compartir

El colectivo de mayores de Cáceres nos dirigimos a la Gerencia del Sepad en Mérida para pasarles los nombres de personas que han estado representando ... la gerencia del Sepad en Cáceres. En este momento tenemos como gerente Estrella Martínez Lavado. Este colectivo está siendo maltratado, manipulado, marginado, ignorado y hasta despreciado por la clase política, aunque cuando se acercan las elecciones vienen todos a hacernos la rosca y después se ríen de unos mayores y hasta les pierden el respeto. Ya no hay sentimiento por esos mayores de los que los políticos durante diez años se han estado guaseando, aunque pagamos los mismos impuestos que cualquier ciudadano y según en qué parte de Extremadura se mira para los mayores, pero parece ser que los mayores de Cáceres no existimos para la clase política, porque en diez años, desde que era alcaldesa Elena Nevado, llevamos solicitando un centro digno, después a Luis Salaya y ahora a Rafael Mateos. Mandamos andamos correos y escritos pasado por el registro al Ayuntamiento, el Sepad y hasta a María Guardiola y no nos hacen caso. Este colectivo se merece un respeto, pero los políticos solo miran para sus amiguitos, y no hay dinero para los mayores, nos tratan como si fuéramos invisibles, la única que miró por los mayores fue Cristina Lancho pero enseguida la quitaron de enmedio. En su conciencia queda si quieren seguir marginando a los mayores de Cáceres, que somos personas como los demás, porque para el Hogar del Calvario de Mérida sí ha habido dinero, claro es porque es la capital de Extremadura y Cáceres es el culo de Extremadura. Espero que este escrito sea leído y que tengamos una respuesta y no se hagan los sordos. Solicitamos también que se entrevisten con nosotros y no nos digan que tienen mucho trabajo.

Temas

Cartas al director