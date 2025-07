Queremos ser escuchados

Este colectivo de mayores de Cáceres utilizamos de nuevo este espacio para expresarnos, ya que hemos mandado varios correos electrónicos y cartas por el registro ... a la presidenta, María Guardiola, sin obtener contestación. Los mayores de Cáceres nos hacemos una pregunta, qué habremos hecho mal para que la señora Guardiola nos tenga marginados, mientras ella a boca llena le exige al gobierno de España que mire para Extremadura. Nosotros también le pedimos a ella que mire por estos mayores de Cáceres que le han entregado, por mediación de un diputado, un dossier y más documentación que desconocemos si ha revisado o ha tirado a la papelera. No se le ve interés ninguno en escucharnos.

No sabemos qué hacer para ser escuchados por la señora Guardiola. No nos extendemos más porque, por mucho que le roguemos, nunca nos citará para poder traspasarle nuestras peticiones de tener un hogar digno, al igual que tiene ella un despacho digno. Claro, que no he caído, ella es la presidenta y nosotros somos unos viejos, para qué se va a preocupar.