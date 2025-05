Los mayores de Cáceres, olvidados

Comenta Compartir

El colectivo de mayores de Cáceres nos dirigimos a lapresidenta extremeña, María Guardiola, como como a los anteriores presidentes que tuvo Extremadura: Guillermo Fernández Vara, ... José Antonio Monago y Juan Carlos Rodríguez Ibarra y les preguntamos por qué no han hecho nada por los mayores de Cáceres. No sé si no se les cae la cara de vergüenza de tenernos en unos centros de mayores tan obsoletos que, según están, fueron construidos cuando Franco era cabo. A los mayores nos tienen como en latas de sardinas, porque ninguno de ellos se ha dado cuenta de que en Cáceres hay muchas personas mayores y se va envejeciendo a paso de gigante, pero ninguno ha hecho un centro digno para esta ciudad, que parece que no existe para ellos, porque en cualquier sitio de Extremadura hay mejores centros que en Cáceres, según he visto en Mérida, Badajoz, Plasencia, Navalmoral de la Mata y en algún pueblo más. Muchos de los mayores de Cáceres nos tenemos que desplazar a otras ciudades o pueblos a bailar, porque en Cáceres no cabemos y ahora ya ni tenemos el entretenimiento de echar nuestro rato al búho porque nos han quitado el Hogar de Cervantes. Lo que los mayores de Cáceres no comprendemos es que en el cualquier centro menos en Cáceres hacen el baile con órgano electrónico y en Cáceres nos tenemos que conformar con discos que alguna vez que otra se estropea y preguntamos ¿es que Cáceres no recibe ninguna subvención para dichos centros? ¿por qué motivo nos tienen tan marginados?, ¿es que no pertenecemos a Extremadura?

Les pregunto por esos locales que la Junta se queda de personas que, cuando se mueren los padres y tienen que recoger su herencia ya pagada por los sudores de esas personas fallecidas y sus familias, no pueden pagar el impuesto que han puesto y se quedan con viviendas o locales, ¿no podrían hacer un centro digno para Cáceres en el que cupiéramos todos? ¿hasta cuando nos tendrán así? Me gustaría tener una respuesta de Guardiola, que mire para Cáceres, porque también pagamos impuestos y necesitamos un poco de miramiento por los mayores, que somos también extremeños, y que no vengan solo a por los votos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión