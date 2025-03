Comenta Compartir

Quiero escribirle a mi párroco Pedro, que sabe que no soy tan santo como para poder dar ejemplo a tantos y tantos feligreses de nuestra ... parroquia, pero sí un mínimo de leído para comprender cuando uno ignora o va contra la doctrina y presencia de una iglesia cristiana. Cristo, como le he oído predicar, decía que «Por sus actos los conoceréis». También he leído y visto como Él y tantos santos denunciaban y hacían frente a lo que se debía denunciar. Unos perdieron hasta la vida, como nuestro Maestro, otros su cabeza, como San Juan Bautista... Ejemplo que obviamente muchos obispos y sacerdotes hoy no siguen. Nuestra patria, nacida del cristianismo con mucho sacrificio, hoy pasa momentos críticos, tanto que de seguir así es posible su desaparición para nuestros nietos. Si la izquierda fue históricamente contra nuestros principios de frente, hoy también lo hace la derecha, aunque sibilinamente. Aquí, tanto unos como otros, en mayor o menor plazo, van contra nuestros principios cristianos; y por desgracia no se ve la orientación clara, la respuesta pública adecuada, de nuestra Iglesia, ni la enseñanza valiente y santa total de nuestros pastores en el púlpito y obispados. En las pasadas elecciones generales casi todos los principales partidos –menos uno– eran contrarios a nuestra fe y nuestra Iglesia, de una u otra forma, por lo cual vengo a pedirle un consejo, una dirección, una llamada de atención pública y valiente en este momento tan delicado, en donde nuestro país está dirigido por sus enemigos, esperándose peligrosamente más de lo mismo, con la ausencia mencionada. Si por un motivo u otro no lo desea hacer, os pido al menos que permitáis –como más de una vez ha ocurrido históricamente en nuestras iglesias– que seamos los fieles los que tomemos la palabra para hacer esta aclaración donde diga, en el momento que nos diga, antes/durante/ después de nuestra santa misa.

