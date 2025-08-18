Las guerras y la lana extremeña

Guerras, lanas y paneles solares son y han sido un pan escaso para Extremadura. Y más en estos días donde aguardamos las consecuencias para la ... región de la entrada de los acuerdos comerciales con Mercosur, o que se inflen gastos militares y se desinflen otros presupuestos.

Las guerras y privilegios de Castilla venían a financiarse siglos atrás con la lana extremeña. Las alcabalas o impuestos sobre ventas eran, junto con el arrendamiento de pastos e impuestos ligados a la trashumancia, la contribución más importante a los presupuestos de los Reyes Católicos, cuyo gasto militar llegó a suponer el 40% de sus ingresos. Lana que precisó de la constitución del Honrado Concejo de la Mesta, institución creada por Alfonso X el Sabio en 1273, sobre la base de tradicionales asambleas o mestas que ya poblaban de ovejas merinas regiones andaluzas, extremeñas y castellanas principalmente. Pequeños y medianos ganaderos, algunos de ellos en la propia Extremadura, constituían más de la mitad de sus integrantes. Sin embargo, en sucesivos reinados, las cosas se fueron torciendo hacia el fortalecimiento del poder de nobles, las órdenes militares y el aumento de los ingresos necesarios para las cuentas reales de cara a cubrir endeudamientos militares o a construir catedrales.

En realidad decir que la lana era extremeña es faltar a la realidad. Los propietarios de la lana se asentaban en su mayoría en Madrid, el comercio exterior se organizaba en Burgos, el puerto principal de salida hacia Francia o hacia Flandes estaba en Bilbao. Y si alguna pequeña industria fue creada en torno a esta lana, los talleres se asentarían en Castilla y Andalucía, con destino a Portugal y Granada.

Como siempre, Extremadura ha sido promotora del 'desarrollo' de otras regiones en la península ibérica. Nada nuevo bajo el sol, desde tiempos de la romanización y la expulsión de sus tierras y comunales de pastores y labriegos celtas. La reciente obra Ideología y el atraso de Extremadura (1940-1986), del agrarismo a la terciarización de José Antonio Pérez Rubio, ex decano de la Facultad de Empresariales y Turismo, certifica lo mismo que el texto Extremadura saqueada unas décadas atrás: unos dan de comer a la lana y perciben poco por ello, otros cardan la lana y la manufacturan o exportan, y entre todos financiamos unas cuantas guerras. En 1771 Vicente Paíno y Hurtado, a la sazón Diputado de las Ciudades y Provincia de Estremadura, elevaba al Gobierno central un memorial ajustado, un manifiesto político y económico. En él proponía liberar a Extremadura del yugo extractivo que significaban los privilegios de La Mesta al impedir el impulso agrario y el desarrollo de la economía local y artesanal de esta región. Vicente Paíno, como alcalde de Mérida y posteriormente de Badajoz, manifestaba que «el Honrado Concejo se ha formado el plan de despoblar a Extremadura, apoderarse de ella, distribuir pastos y tierras a su arbitrio».

Este desarrollo del subdesarrollo extremeño, como Paíno hubiera dicho en el siglo XX, al servicio de causas poco justificables era ya un asunto que recorría sentires en los campos, en las calles y en las instituciones locales de Extremadura. Si en vez de lana colocan ustedes ahora paneles solares o minería, el cuento que les estoy echando sigue teniendo un buen sustento de realidad. Más aún en tiempos de una política suicida de la Unión Europea a favor de una militarización que supere el 2%, el 3% o el 5% de nuestros presupuestos. La lana extremeña, sea hoy minería, energía o alimentos baratos, sigue siendo necesaria para la fabricación en serie de tanques alemanes por la empresa Rheinmetall y de chips de Silicon Valley para acompañar la compra de misiles y de drones.

Y es que no hay apenas deliberación sobre estas lanas ni sobre esta preparación para sus guerras. Ni sobre las consecuencias que todo ello va a tener para Extremadura. La Política Agraria Común va a pasar de 386.000 millones de euros a unos 302.000 en el futuro muy cercano. Un recorte obligado militarmente que oscila entre el 20% y el 25%, según lo que lleguemos a computar como caída en las ayudas al medio rural. Si sumamos la desaparición de programas de investigación exitosos para la región, como los llamados 'Life', y la poca inversión que habrá en potenciar economías locales o autonomías alimentarias, la ecuación nos retrotrae al feudalismo medieval de hace siglos. Solo que esta vez se presenta con rostros neoliberales (habrá empleo precario para más gente) y para apoyo de colonialismos militares (se necesita petróleo y tierras raras). Las consecuencias son las mismas: privatizar todo para unos privilegiados, recaudar mucho para financiar guerras.

Junto al despilfarro anterior, y para darle la puntilla al suicidio agrario y al potencial de otro desarrollo rural más sostenible, más viable y que enfrente el llamado reto demográfico, está, ya lo iremos viendo, las consecuencias del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en sectores como la fruta o la ganadería. El campo volverá a protestar pero, ¿no tendríamos que protestar como sociedad extremeña frente a este persistente error que insiste en el subdesarrollo regional y en el horror de muertes de personas que viven con nuestros mismos problemas?