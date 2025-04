Comenta Compartir

Hace unos días fui a hablar con el vicario de Badajoz, don Pedro, porque tengo una promesa a Jesús de Medinaceli de San Roque de ... sacarlo en unas parihuelas en marzo y este señor me dijo que no, que cambiara mi promesa. Epero que el señor obispo me reciba o me llame porque estoy dispuesto a escribirle a lo más alto de la iglesia, hasta el Papa, hasta que me dejen cumplir mi promesa

