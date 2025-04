A lo largo del tiempo uno va acumulando anécdotas que merecen ser contadas y que constituyen en conjunto buena parte de la sal de la ... vida. Es frecuente que estos hechos, a veces insólitos, sean recordados reiteradamente cuando sus protagonistas se encuentran en torno a una mesa, unas cervezas y hasta en un velatorio. El caso es que jamás se olvidan esos momentos que, guardados en la memoria, van magnificándose a medida que se cuentan a terceros a lo largo del tiempo.

Una de esos momentos lo viví en la Feria del Libro de Valencia hace un par de semanas. Había acudido a la muestra con una gran ilusión puesto que, aunque no era la primera vez que acudía a Valencia de promoción, nunca había participado en el acontecimiento librero.

El día amaneció maravilloso pero pronto se torció como se tuercen tantas cosas en Extremadura, y es que viajar desde Badajoz hasta Valencia requiere muchas horas en coche o acudir a Sevilla o Madrid para tomar avión o AVE. Así que la Editorial me compró billetes de AVE desde Madrid, salí temprano para llegar a buena hora a Atocha y en Talavera de la Reina me llevé la desagradable sorpresa de que habían habilitado tres carriles para la salida del puente de mayo de Madrid, por lo que desde Talavera hasta la capital una inmensa caravana nos obligaba a circular por un carril único. Y allí estaba yo, con el temor de no llegar nunca.

La injusticia de una comunicaciones pésimas desde nuestra región nos abocan al inmenso agravio competitivo frente a quienes en otros lugares de España lo tienen mucho más fácil. Pese a todo, puesto que había salido con mucho tiempo por delante, llegué a tiempo a Valencia con una tarde soleada y una temperatura suave que llevó a miles de personas a la Feria del Libro.

Y allí estaba yo, con ganas de comerme el mundo en la ciudad mediterránea, entre palmeras y naranjos, entre libros y colas de adolescentes que se amontonaban frente a las casetas donde firmaban las 'influencers' de actualidad.

En un momento de la firma se acerca a la caseta institucional donde me hallo una pareja joven, de unos veintitantos o quizás treinta, y me preguntan: ¿se ha ido ya José Luis Gil? En un primer instante supuse que simplemente no me ponían cara. Habían acudido en busca de 'Lágrimas de oro' pero no sabían cuál era el aspecto del autor. Pero no. Sabían perfectamente cómo era la persona que iban buscando y no era yo.

El actor, dicen. El de 'La que se avecina', que ha escrito este libro. Nos miramos unos instantes en silencio, y entonces a ella, que tiene cara de avispada, se le iluminan los ojos y se da cuenta enseguida del error. Tierra trágame, me dice.

Es una pena, le contesto. El actor está, desgraciadamente, recuperándose de un infarto cerebral. Me habría gustado, sinceramente, que fuera él y no yo, quien estuviera hoy aquí. Y a partir de ese momento, ya solo hablamos de libros.