ZEPA, ¿de qué?

ZEPA, ZEC, ZIR, LIC, reservas de no sé qué y parques de no sé cuánto; árboles singulares, notables y sobresalientes, retamales exuberantes y tomillares odoríferos. ... La lista de figuras de protección es infinita. El mapa extremeño está cubierto de áreas protegidas. Tan completo y colorido ha quedado que inunda las paredes de no pocos despachos en Mérida, en las diputaciones, mancomunidades, GAL, ayuntamientos y un largo etcétera de oficinas y organismos públicos, tal que así son financiados y mantenidos. Desde allí se anuncian con discursos panegíricos las bondades de la región extremeña en materia de conservación, para lo que se aportan elevados porcentajes de superficie protegida. Se habla de una dehesa infinita, un parque natural incólume frente al desarrollo industrial, un paraíso idílico donde animales y árboles son sagrados. Y así casi sería si se pudiera acceder a tanto paraje natural, y también si este verano permanente se ciñera a los meses estivales.

La realidad es que más allá de las diversas denominaciones, la declaración de estos espacios como protegidos no supone que ciertamente lo estén, ni ayuda a conservarlos ni a ponerlos en valor, ni repercute en nada que tenga que ver con el aprovechamiento comunal y público, como el desarrollo del turismo rural y de naturaleza. ¿Sirven para algo los nombramientos masivos de ZEPA y demás siglas fútiles? ¿Hay algún elemento en estas zonas que nos haga ver esa protección, más allá de algún desvencijado panel de madera en algún cruce de carreteras? ¿Alguna vez se ven agentes del medio ambiente o del Seprona por estas áreas? ¿Se cumple aquí la normativa medioambiental que emana de esas declaraciones? ¿Prevalece la conservación pretendida sobre el uso ganadero, agrícola y cinegético? Con un lacónico «no» se contesta a estas preguntas. ¿Qué sentido tiene entonces declarar extensas superficies de terreno como espacios naturales protegidos cuando ni están lo segundo ni casi son ya lo primero? Ninguno parece tener el hecho de dibujar sobre un mapa (porque no repercute más allá de eso) una ZEPA, un ZEC, un ZIR o... en zonas donde lo que imperan son los rebaños de vacas y los cotos privados de caza. Proteger la fauna donde se acaba con ella de forma intensiva a base de tiros y lazos no parece muy congruente. Y tampoco lo es presumir de kilómetros cuadrados de espacios protegidos si la mayoría de estos no se ven afectados de ninguna manera por tener estas etiquetas institucionales, y porque el acceso se restringe a las carreteras y con suerte a alguna vía pecuaria, alejadas en casi todos los casos del corazón de estos parajes, amplios en extensión y recursos naturales pero cortos en disponibilidad para su conocimiento, disfrute y para su propia conservación.

Cartas al director