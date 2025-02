Excepcionalmente normales

El fenómeno pluviométrico del pasado invierno dio lugar a imágenes de crecidas fluviales excepcionales que han batido todos los récords de lluvia y caudal de las últimas décadas, superando incluso los registros de 1997, de infausto recuerdo para la ciudad de Badajoz y otros municipios. ... Durante los días en los que los ríos llevaban más caudal, numerosos vecinos de muchos pueblos de Extremadura, en especial de la provincia de Cáceres, se acercaron hasta los puentes para ver algo que quizás esta generación no vuelva a contemplar. Estas crecidas excepcionales no lo son tanto si se toman en cuenta los registros de periodos de tiempo longevos. Así ha sido y es el clima mediterráneo.

No es que ahora cuando llueve lo haga más copiosamente que en otros tiempos, sino que nosotros hemos ocupado en mayor medida lo que de vez en cuando la naturaleza nos recuerda que es suyo. Construir en zonas de inundación o directamente junto a los ríos y arroyos, encauzar éstos de forma artificial o soterrarlos para que no estorben al desarrollo urbanístico, jalonar un cauce de pontones y hacer paseos ajardinados en plena rambla o valle, entre otras cosas, no parece que siempre sea buena idea o funcione. Estas acciones, solo achacables a la irresponsabilidad, imprudencia y especulación, nos dejan tragedias, dantescas imágenes con las que abrir los informativos y asombro, cuando estas consecuencias son solo cuestión de tiempo (aunque sea mucho), por lo que en cierto modo no deberían sorprendernos tanto.