Destrucción del pontón de Plasenzuela

Las extraordinarias lluvias caídas el pasado mes de diciembre provocaron la mayor subida del caudal de los ríos cacereños que se recuerda en décadas. La ... penillanura trujillano-cacereña fue uno de los lugares donde los ríos alcanzaron sus mayores cotas: Almonte, Tamuja, Magasca, Magasquilla, Gibranzos, Tozo, Merlinejo, Salor, etc. En estos no existen grandes embalses que regulen las crecidas, por lo que se convirtieron en imponentes torrentes que arrastraron grandes piedras, toneladas de tierra y lodo, árboles enteros y residuos sólidos. Si bien los modernos puentes viaductos no se ven afectados debido a sus alturas y amplias luces, las infraestructuras viales y fluviales antiguas han sufrido daños con esta crecida: puentes, pontones y molinos, ejemplos de la arquitectura popular, han sido destruidos o muy afectados por la fuerza del agua, a lo que hay que añadir todo lo que arrastraba, que acumulado en estas infraestructuras, formó balsas que al romper por un punto se llevaron por delante lo que allí había, a pesar del tamaño o el peso.

Esto es lo que ha sucedido en el puente antiguo más icónico de Plasenzuela: el pontón. Posiblemente construido en la segunda mitad del siglo XVI, era un extraordinario vestigio de puente vernáculo que destacaba por su longitud, sus numerosos vanos y su calzada de largas lanchas de granito. A pesar de ser dominio público hidráulico y situarse en un ancestral camino, tanto el cauce como este han sido cortados. Hasta hace poco, una alambrada ocupaba todos los vanos del puente, haciendo de presa cada vez que el río cogía agua por los restos que acumulaba. Esto, junto con el gran caudal, provocó que la balsa que se formó con las lluvias reventara el puente por la orilla izquierda y la parte central, arrancando las enormes pilastras de mampostería y tumbando toda la estructura. La escasa o nula vigilancia que la administración hace del dominio público da lugar a este tipo de acciones ilegales y al abandono y destrucción de nuestro patrimonio.

Temas

Cartas a la directora