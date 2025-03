¿En qué andan nuestros políticos?

Comenta Compartir

No logro entender la polémica que se ha montado por las palabras del ministro Garzón que, por otra parte, cada vez que habla sube el ... pan y ya tenemos suficientes subidas como para tener que aguantar el lío que se traen entre unos y otros. Los ciudadanos estamos hasta la coronilla de que los diputados de uno y otro lado bando se enreden en debates sin sustancia, en vez de dedicarse a lo que verdaderamente está pasando en este país y en todo el mundo. ¿Acaso no se han enterado de que estamos metidos de lleno en una nueva ola de pandemia que se va a llevar por delante a otras decenas de miles de ciudadanos? A ver si vamos a tener que dar la razón a algunas personas, que por fortuna no son muchas, que aseguran que sobramos gente en el mundo y que de alguna manera tienen que eliminarnos. Es indignante que, en vez de apoyarse y estudiar entre todos qué se puede hacer para que este país no siga sufriendo las consecuencias de esos malditos virus que mutan como los malos políticos, se dediquen los de derecha a pelearse por ver quién va a presidir las futuras elecciones y siguen deshojando la margarita entre Ayuso, a la que entre todos hemos dado más categoría política de la que tiene, o el presidente actual del Partido Popular, que anda como pollo sin cabeza y; por el otro lado, el Gobierno de este país que no zanja de una vez estas rencillas que enmascaran lo bueno que se está haciendo a la vez que desprestigian cada vez más a la política y que, por desgracia, dan pábulo a una extrema derecha que se frota las manos viendo a unos y a otros pelearse.

Cartas a la directora