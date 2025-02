Andalucía, paraíso fiscal

Comenta Compartir

Investigadores King, s College concluyen que la rebaja de los impuestos a los pudientes no dinamiza la economía ni cala hacia abajo, ni sube la ... recaudación. El presidente de la Junta de Andalucía ha decidido bajar los impuestos a los de los casoplones de la milla de oro de Marbella, a los de los cortijos y otras fincas. Quiere convertir Andalucía en un paraíso fiscal, propio del principal partido de la oposición que, a su vez, ve mal que el actual gobierno suba los salarios o las pensiones. De servicios públicos como la sanidad, la educación o la justicia no quieren saber nada. Sí desmantelarlos, que es lo que vienen haciendo cada vez que tienen oportunidad. El PP no tiene ningún programa de prosperidad para la ciudadanía, por más que los jaleen los palmeros sinvergüenzas que tienen. Su programa es ser representantes de quienes tienen riquezas. No tienen un programa de país, solo el mantra de bajar impuestos a los que tienen millones y decir que se preocupan por las familias. Sin duda, de las familias de los millonarios. En España, mientras tanto, se siguen marchando a otros países europeos los jóvenes talentos, así que nos siguen condenando a la involución y a la desesperanza. Quedamos pendientes de ver cuántos empresarios catalanes acuden al paraíso fiscal de Andalucía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión