Estamos en vacaciones y los muchachos vagan por la calle, cada uno metido en su telefonillo. Antes, el ocio se llenaba con juegos colectivos. Y ... como el horario escolar era más racional que ahora ( de 9 a 12, y de 15 a 17 de lunes a sábado, con la tarde del jueves libre) y las tareas en casa mínimas, el tiempo de recreo era mayor. Los juegos se regían por un calendario empírico, y según la época se practicaban unos u otros.

Los platis eran chapas de cervezas machacadas, algunas con plomo dentro, que se llevaban ensartados en una cuerda formando ristra.

Los bolindres, el mini billar terrero consistente en meter las bolas en un 'guá', se jugaba con piezas de barro, 'china', vidrio coloreado llamadas 'cristalera', o bolas de tapar las gaseosas. Los más apreciados eran los de acero. Se compraban en 'El Candado' o se intercambiaban entre los jugadores.

La picota requería una tabla y la pieza de madera afilada por los extremos que se trataba de levantar del suelo y golpear para arrojarla lo más lejos posible. El pinche era un instrumento punzante que se lanzaba para clavar en tierra y avanzar la línea de partida. La taba o güito, un huesecillo a modo de dado cuya posición de caída determinaba la jugada. La repiona de madera de encina y púa de acero, de la que existían muchos modelos, se compraba hecha y cada uno la modificaba a su manera. Los más mañosos se hacían patinetes con un tablón y rodamientos de bolas. Y otros, aros con sus guías de alambre; dardos, arcos y flechas con varillas de paraguas; tirachinas o tiradores, y mil ingenios más.

La role solo precisaba una piedra; la comba y el tirafuerza, una cuerda; 'guardias y ladrones', 'la lleva', 'pídola', 'el corro', 'torito inglés', 'la gallinita ciega' y muchos más, únicamente agilidad.

'A la una andaba la mula', consistía en saltar sobre la espalda de otro agachado, entonando una cantinela: «A la una andaba la mula. A las dos, la coz. A las tres, la cruz de San Andrés. A las cuatro, mía en gato. A las cinco, salto y brinco. A las seis, no me cogéis. A las siete, pongo cara buchete. A las ocho, el higo pocho. A las nueve, no se mueve. A las diez, salto otra vez» … hasta que alguien fallaba, se cambiaba el burro, y se volvía a empezar

Al fútbol se jugaba con pelotas de trapo, y se celebraban pedreas con los barrios vecinos. Los muchachos se caían, se revolcaban y se ensuciaban, pero eran felices. El lujo supremo, al alcance de solo unos pocos, era un balón de cuero o una bicicleta.

Evocando ese tiempo inolvidable permítase al cronista exclamar, mientras salta sobre los 45 grados de este julio achicharrante: ¡La columna y el león, en agosto, vacación!