Si encuestaran a los menores de edad de generaciones pasadas coincidirían, por mayoría absoluta, en que no existe verano sin casa de la abuela. Recoger ... las notas, tres meses de verano en el pueblo, y en casa de la abuela. No había mayor placer que ese.

Son muchos los motivos que hacían de la estación estival la favorita de los menores: el descanso de las clases, volver a ver a los amigos de fuera, o la piscina; pero nada comparado con disfrutar de la abuela y sus cosas. Y es que, nadie discutiría que todo está más bueno ancá la abuela.

Que nostalgia de aquellos años, no tan lejanos, en los que las calles de los pueblos se ocupaban con sillas al fresco por tres generaciones. Los niños cenaban un bocadillo mientras jugaban con los amigos de la calle: el truco, las canicas o las cartas. Y así hasta horas interminables.

Y con esto no digo que los veranos de ahora no sean buenos, no. Pero lo que sí es cierto es que hay costumbres, valores y vivencias que las juventudes de ahora no las han vivido ni las conocerán, y eso, es una pena.

El móvil de los 90 era tocar la puerta del vecino y preguntar ¿te sales?; las redes sociales de aquellos años era la puerta de la calle, sentarte con tu vecina y ofrecer una silla a cualquiera que pasara; la foto con más 'likes' era la estampa de las calles llenas de niños, y «engañar» a los padres con la hora de vuelta porque te venías cuando se venía tu vecino (siempre una hora más tarde que tú). Entonces no había reggaetón y todos bailábamos canciones absurdas como 'La mayonesa' o 'Que la detengan'.

Pero si me permiten las nuevas generaciones, me quedo con esos valores: con desear ir a comer a casa de la abuela, los helados hechos por nosotros en horas de siesta (en las que no se podía salir), la relación con los amigos y vecinos, y el enviar cartas a los amigos que en septiembre debían marchar a sus localidades.

Gracias, por favor y lo siento, son las llaves que me enseñaron que abrían todas las puertas. Puertas que, en su mayoría ya están cerradas y que, en un deseo de rehabitar la Extremadura vaciada, ojalá vuelvan a estar abiertas, con la cadena, como siempre estaba la de mi abuela.

Y está muy bien lo de irse a la playa, pero si me preguntan que dónde y cuándo el verano, no tengo duda: en mi pueblo, Monterrubio, y ancá mi abuela Carmen.