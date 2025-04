Análisis político

Comenta Compartir

El capitalismo se ha convertido en un sistema global que está llevando a la civilización –por la explotación del hombre y la naturaleza– hacia una ... crisis amenazante, por lo que como socialista me veo obligado a redefinir nuestro entendimiento hacia un socialismo democrático que se ajuste a los auténticos problemas y a las posibilidades sociales. La igualdad sin libertad termina en opresión y la libertad sin igualdad conduce a la explotación, razones por las que hemos de luchar por una sociedad donde cada uno tenga la libertad de decidir su propia vida y cerciorarse de que puede realizarla en una sociedad solidaria. Socialismo y democracia son inseparables. Estoy convencido de que otro mundo es posible: sin guerras, sin explotación, sin destrucción ecológica….; eliminando la opresión, la discriminación, el hambre, la pobreza y el subdesarrollo. Por eso me gustaría someter la economía a los estándares del bien común, para hacerla sostenible ecológica y socialmente. El control democrático del desarrollo económico requiere domar los mercados financieros y limitarlos a su función de servicio para una economía real que sirva a la gente y no al capital, y para conseguirlo debe satisfacer las necesidades de las personas asegurando a todos una vida de prosperidad y de seguridad social, sostenible medioambientalmente, dando respuestas innovadoras a los nuevos desafíos y usando con austeridad tanto los recursos económicos como los sociales. Una equitativa distribución de la riqueza social, el trabajo y la participación en todas las decisiones sobre el futuro común son requisitos de una sociedad socialista democrática, por eso la democracia parlamentaria representativa debería ampliarse mediante la democracia directa; y para eso el referéndum es la herramienta más importante.

Las elecciones se llegan a convertir en farsa cuando los elegidos se dejan dictar decisiones –por los ricos y grandes empresarios– para alejarlas del control democrático, por lo que es necesario que las relaciones públicas del Parlamento se evalúen. En gran medida la libertad de los ciudadanos depende de las autoridades locales; por lo que el derecho constitucional municipal debería rediseñarse para que los municipios pudieran ejercer el mayor alcance en sus tareas de responsabilidad. La ley de economía municipal debería permitir la participación de las empresas locales en esa vida económica, mediante un reglamento que garantizase la financiación. La solidaria comunidad ciudadana es la visión necesaria donde la gente se debe implicar para decidir sus propios asuntos y hacer y aceptar la transformación social y ecológica de sus comunidades. Y por eso hemos de trabajar junto a otras fuerzas de izquierda en la realización de proyectos alternativos de desarrollo social. La alternativa no es libertad o socialismo, sino democracia y libertad, en una sociedad de socialismo democrático –sin explotación ni opresión– porque juntos conseguiremos cambiar el país y construir una sociedad mejor.

