Hollande no cree que Putin viva una crisis de locura o de paranoia. Anthony Beevor recuerda que Macron (cuando se reunió con él en su mesa de siete leguas) se dio cuenta de cómo había cambiado Putin. Mira, en eso coincide con Marine Le Pen ... justificando sus viejas fotos con el ruso. Escribe Beevor que «su comportamiento cada vez más irracional y sus monólogos incoherentes, que incomodaban claramente a su propio Consejo de Seguridad justo antes de que empezara la invasión, ponen de manifiesto una terrible posibilidad». Y Laurence Rees, otro historiador y autor de 'Hitler y Stalin' (Crítica), asegura que los dictadores viejos como Putin no tienen nada que perder. ¿Viejo dictador? Que tiene 70 años. Más o menos como su círculo de confianza. Pero no hay nada, quizá Echenique, como el análisis de Rufián en el Congreso: «Miren lo de Borrell, que está a punto de prohibir la ensaladilla rusa en Bruselas». Así, hasta Sánchez parece Churchill.

