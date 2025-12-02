Viajes que dejan huella

Llevo relativamente poco tiempo conduciendo, aunque el carnet lo tengo desde hace mucho. Antes no me gustaba conducir ahora no lo perdono. Hay un tipo ... de viajes que me gusta especialmente, esos en los que voy con mis hijas a llevarlas o recogerlas a su universidad. Ahí la carretera se convierte en un escenario extraño donde pasa de todo: risas, silencios, música, pequeñas negociaciones, algún que otro enfado y, sobre todo, la sensación de estar acompañando un trocito de su vida mientras la viven sin ti.

La música, hace tiempo que dejó de ser un campo de batalla porque es darla para perderla y ya no estoy para perder nada. Se hacen turnos y se escucha de todo, a veces a mi pesar, pero seguimos la norma y es enriquecedor (también ensordecedor, pero eso es otra cosa). El caso es que he descubierto que me gusta Judeline, pero no soporto a Mda, ni a la Métrika, pero ellas tampoco disfrutan canciones que les pongo y no se quejan mucho, todo hay que decirlo. Y esto por no hablar de cuando nos ponemos a cantar a voz en grito alguna canción de Disney o de cualquier grupo que nos gusta, o cuando creamos nuestras propias listas en las que, por ejemplo, buscamos canciones que nos avergonzaría que la gente supiera que nos gustan: placeres culpables. La música me recuerda que hay un puente entre nuestros mundos y que podemos coincidir en ese punto.

La parada obligatoria para comer algo es un momento especial. Creo que en esa conocidísima estación de servicios situada un poco más allá de Monesterio, deberían hacernos ya un descuento por ser clientes habituales. Un batido, un café un bocadillo de jamón o una tostada de cachuela. Esas paradas tienen algo casi ceremonial: bajamos la guardia y nos contamos cosas pequeñas, cosas de diario, detalles que enriquecen tu vida. Hablan de esos amigos a los que no conozco físicamente, pero sí de manera emocional por la forma en la que ellas viven la amistad.

Llegar al destino es poner final al viaje, revisar mentalmente si llevan todo, escuchar alguna queja sobre el frío del piso o la falta de espacio. Dos besos rápidos, un «nos vemos pronto», un abrazo breve, pero cariñoso. Retomo la vuelta a Badajoz sola, echándolas de menos y aunque a la vuelta ya puedo poner la música que me gusta, reconozco que prefiero cuando están allí, aunque tenga que estuchar según qué cosas. Por cierto ¿no lo harán para provocar? No lo descarto.

Viajar con dos hijas adolescentes no es fácil, pero es una especie de tesoro. Caótico, imprevisible, lleno de risas, discusiones tontas, confidencias inesperadas y ese amor inmenso que no necesita declaración formal. Una locura dulce que echaré de menos en algún momento porque todo son fases.

En la carretera, entre bocadillos, playlists imposibles y conversaciones a medias, nos encontramos. Ellas, creciendo. Yo, acompañando. Estos viajes son más que viajes, son vida de la buena la que deja huella.