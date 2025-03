Veinte años no es nada

Malevaje, Malevaje, Malevaje. Hacía más de veinte años que no los veía en directo y el sábado en la sala Off de Badajoz, lo hice. ... Era un formato más intimo: tres músicos en un escenario, buena iluminación, buen sonido.

Malevaje surgió en plena movida madrileña, pero era un grupo que tocaba tangos ¿por qué? porque les daba la gana. A mi vida llegaron años después, pero seguro que hace más de veinte. Cuando me casé sonó como primer vals 'Rosas de otoño' uno de sus clásicos. Canté a mis hijas durante años una nana que casi nadie conocía, me pegaba a sus cunas entonando: «Duerme muchachita duerme, que alguien velará tus sueños, nosotros seremos grandes, mientras que tú seas pequeña», era la 'Nana para el hijo de Susana' del LP 'Un momentito' de 1988, entonces ellas no eran ni un pensamiento.

Pasan los años, las voces cambian, pero son tan familiares que se han colado en nuestro ser. Antonio Bartina (voz principal) ya no es ese tipo con pinta de chulapo madrileño, delgadísimo y con patillas (dicho sea con cariño hacia los chulapos). Ha cambiado igual que yo. Me ha gustado verlo y hablar con él y tenerlo cerca. Cuando nos aproximamos, aunque sea un instante, a las personas que admiramos corremos el riesgo de decepcionarnos, pero no ha sido el caso.

Los ojos siempre son niños, me decía el otro día alguien y añado: no solo los ojos, los oídos también lo son. Los míos han tenido la fortuna de recuperar alguno de sus tangos favoritos. Estos oídos que han madurado y crecido, disfrutaron del bandoneón, la guitarra y el contrabajo de los Fernandos. También de la voz de Fernando Gilabert presentando una nueva ranchera al repertorio.

Veinte años si son algo, son un salto en el tiempo en el que nos cuesta reconocernos, pero somos nosotros, nuestros recuerdos, nuestra nostalgia y nuestras vidas. Y no solo eso, sino un nuevo camino que se abre ante los que continúan dando batalla, porque hay temas nuevos, sentido del humor y ganas de transformarse en el escenario. Veinte años son un mundo, o tal vez varios. Yo no soy la que fui, ni tú tampoco, pero qué importa eso si nuestros oídos y nuestros ojos siguen siendo niños. ¡Qué importa!

El sábado me di de bruces con esa adolescente (casi una niña) que escuchaba tangos, que a veces lloraba de pura emoción (es que a mí la música me atraviesa de una forma que no lo hace otro arte). Pasé dos horas con ella, escuchando esas historias casi siempre trágicas, ácidas, críticas con la sociedad, exaltadoras del consumo de alcohol y también, para qué negarlo, con un punto machista que hoy me eriza el vello. Reencontrarme fue una experiencia emocionante, que me gustaría repetir. Volver a ese momento y tomar impulso para ir creando la nostalgia del mañana, con la música de hoy como compañera, con libros y amigos. Porque la nostalgia del mañana la están creando estos ojos y oídos de niña y por supuesto los dedos que teclean ansiosos en el portátil.

¡Salud!