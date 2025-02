¿Qué vas a leer este verano?

El mes de agosto es mi refugio de lectura. Leo durante todo el año, pero no como me gustaría, supongo que es falta de organización, pero lo hago a salto de mata: hoy unas páginas de este libro, mañana otras cuantas de ese otro y ... al final suelo terminar aburriéndome. Creo que no soy ese tipo de personas que puede leer cinco libros a la vez y entusiasmarse. No, debo centrarme en uno y seguirlo, al menos, hasta la página cien.

En julio he estado rematando varios que tenía pendientes de hace meses, el problema es que me he desenganchado de las historias y no consigo emocionarme como antes. Me cuesta mucho leer del tirón y eso es algo que antes hacía sin esforzarme. Padezco una especie de desazón lectora. A pesar de lo que acabo de contar, anhelo que llegue agosto para tomar un libro grueso, de los que tienen más de trescientas páginas y engancharme a la historia que narre, a las palabras con las que trace la ficción, a las reflexiones, ideas, risas y lágrimas que me regale.

La lectura brinda a quien la practica la posibilidad de realizar un ejercicio de creación que completa el que en su día hizo el escritor. De alguna forma el lector es como el intérprete que se pone ante la partitura creada por otro músico, no realiza una mera ejecución, sino que va más allá interpreta y crea un nuevo mundo. Así, la lectura se convierte no en un mero entretenimiento pasivo, sino que implica a la persona llevándola a dar un paso más allá. Cada lector es, de alguna forma, autor de una nueva obra: la que crea en su cabeza.

Las películas y las series nos han privado de ese poder creativo, porque encontramos la historia masticada por otros que nos la muestran y claro, no es lo mismo. Pero no hay que perder la esperanza porque incluso entonces, cuando ya tenemos el film en la cabeza, podemos leer y casi seguro que descubriremos una riqueza mayor que la que nos ofreció la película, bien porque hay otros personajes que no llegaron a la pantalla o porque se ahonda más en ellos. Algo así me ha pasado con 'Tomates Verdes Fritos' de Fannie Flagg. Recordaba la película vagamente, sobre todo el personaje de Kathy Bates, una mujer gordita de casi cincuenta años que es el que me ha acercó a la novela y, a partir de ahí, no solo me reencontré con la historia y los otros personajes principales, sino como muchos secundarios que ni siquiera llegaron a intuirse en la pantalla.

Así que, te recomiendo que te acerques a una estantería, a la librería o a la biblioteca más cercana y te dejes engatusar por el un libro que te provoque un pequeño estremecimiento, no lo mires con prejuicios y déjate llevar por él. Sumérgete como el que lo hace en una playa hermosa y disfruta, haz tuya la historia.

De verdad me encantaría saber qué vas a leer este verano, espero tu respuesta.