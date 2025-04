La soledad y el cementerio

Si hace tres meses me hubieran dicho que iba a escribir sobre el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad (Badajoz) no lo hubiera creído, ... pero desde el 21 de junio me he convertido en una visitante recurrente del camposanto y hoy pongo voz, con pesar y preocupación, a determinadas circunstancias.

Es llamativo que la ubicación del cementerio se encuentre casi a diez kilómetros de Badajoz, pero no es solo eso, sino que resulta muy complicado llegar. En el kilómetro 9,200 de la carretera de Valverde debes tomar un desvío mal señalizado, que será el que te acerque a tres ubicaciones diferentes: camposanto, vertedero y centro de protección de animales de Badajoz. La carretera es estrecha, con muchas curvas, y no es la más adecuada para cruzarse con camiones de la basura que habitualmente hacen el trayecto. Vamos, que dependiendo de con qué camión te cruces lo mismo te toca echarte al arcén inexistente.

Sin embargo, nunca en estos meses he visto un microbús en la carretera (de un autobús no hablamos, porque no cabría). Me pregunto si alguno cubre la línea con regularidad, miro la información y parece que no. No hay un servicio público de transporte habitual para llegar al cementerio. Lo que voy a decir es una obviedad, pero parece que es necesario ponerlo por escrito: no todos tenemos coche, ni quien pueda llevarnos, ni la capacidad para andar más de dieciocho kilómetros, por lo que creo que a muchos conciudadanos les resultará casi misión imposible llegar. Pronto llegará el día de Todos los Santos y no dudo que el Ayuntamiento establecerá alguna línea, pero no es suficiente. Establecer un servicio regular al cementerio nuevo, si quiera un par de días a la semana debería ser una cuestión sobre la que reflexionar y actuar.

En cuanto a los horarios si no fuera por lo que me molestan, me darían risa. El día 21 de septiembre, se cumplían tres meses del fallecimiento de mi madre y fuimos a visitarla. Pensamos que con el calor que hace en estas fechas y sin que se hubiera producido cambio horario, estaría abierto hasta las ocho de la tarde como el resto del verano. Mi cara era un poema cuando llegamos a las seis y media y lo encontramos cerrado. Y es que ese mismo día y hasta el 20 de marzo se establece el horario de invierno, que por la tarde es (agarraos que vienen más curvas que en el camino previo) desde las tres a las seis. Imagínatelo, con el calor que hace en Extremadura y sin cambio horario, yendo al cementerio a las tres de la tarde. ¿En serio? ¿Es un horario adecuado a nuestras circunstancias medioambientales? No. Por cierto, si buscas el horario en Google verás que lo muestra abierto ininterrumpidamente desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. Siendo el buscador mucho más utilizado que la página del Ayuntamiento, sería positivo que alguien se molestase en introducir los horarios correctos allí.

Los badajocenses merecemos que el Ayuntamiento nos acerque el cementerio Nuestra Señora de la Soledad mejorando la carretera de acceso, incluyendo alguna línea regular de buses y con unos horarios adecuados. Es una cuestión de respeto y sensibilidad hacia las personas que queremos y ya no nos acompañan.

Nos leemos en dos semanas.