¡Socorro, se acerca la Navidad!

Suena extremista, pero hay una parte en mí que se resiste a la Navidad. A esa Anabel le están dañando las luces que se encendieron ... a finales de noviembre, con la perspectiva de brillar hasta después del seis de enero. Sí, la Navidad tiene un punto comercial, de ocio del que unos disfrutan más que otros, pero que parece ser el dueño. Aunque hoy no voy por ahí, y es que, amigos, estoy enfermando de nostalgia.

Esas leds brillantes; esos árboles artificialmente luminosos; esas figuras a veces horribles con las que tanto ayuntamientos, como particulares nos empeñamos en 'adornar' lo que nos rodea, me obligan a mirar hacia mi interior y descubro lo que ya no está, lo que no va a recuperarse. Echo en falta a los que no me acompañan: mis abuelos, mi madre, mis tíos. Añoro otras navidades menos luminosas, que pasaba en un pueblo, donde hacía frío y para tener algo de calor me aceraba a un brasero de picón y a la hora de dormir me cubrían con mantas pesadas. Echo de menos las comidas, las cenas que presenciaba con impaciencia, desde una altura inferior a la que tengo. Aunque el culmen de la ansiedad era esperar a que llegase el día de Reyes. ¡Vaya tarde que pasaba el día 5 de enero!, preguntándome si habría llegado la carta y si los reyes sabrían que el hámster se había comido mi rebeca y que la había escondido en un cajón hacía más de un mes, ocultándole a mi madre el desastre. Eso por no hablar del tiempo que pasaba pegando la nariz en la juguetería de Juana o en 'Las Tres Campanas' mirando con atención las estanterías de madera. La mañana de Reyes me levantaba de un salto en busca del resultado de mis plegarias. Aún recuerdo un muñeco que era casi tan alto como yo, si le dabas la mano andaba y decía: «Soy Palabritas, ¿quieres ser mi amigo?». Un día entero estuvo hablando el pobre muñeco y luego hizo votos de silencio perpetuo, pero eso es otra historia.

Echo de menos también las navidades en la que ya mayor he preparado regalos para otros, que ahora son adultos o están en vías de serlo. Escribir la carta a los Reyes con mis hijas (la de ellas y la mía) buscar un buzón y echarlas.

Pero no me voy a desmoronar porque aún formo parte de las Navidades de otros, de los que están aquí y de los que seguro aparecerán dentro de unos años y todos merecen que mi nostalgia se acalle.

Cada añoranza se viste con diferentes ropajes, circunstancias externas que señalan nuestro pasado, pero hay algo común en todas las que a la Navidad se refiere y es la ilusión, la familia en un sentido extenso y el esfuerzo por hacer la vida de los demás agradable.

De momento, construyo mi futura nostalgia, mientras siento en el cuerpo la que ya vive en mí.

Disfrutad y construid bonitos recuerdos.