¿Sale el CGPJ del atasco?

Los responsables del PP y PSOE han tenido que ir a Bruselas para poner fin a una anomalía constitucional con la que venimos cargando durante ... más de cinco años: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es incomprensible que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados haya permanecido paralizado en tantísimo tiempo. Por otro lado, y observando los veinte nombramientos que se han realizado, tampoco alcanzo a entender el porqué del retraso. ¿Diferenciará algo a este CGPJ de otros anteriores? Ojalá. De momento, se les ha encomendado una misión novedosa: que aprueben por mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Esto sí, esta propuesta deberá ser trasladada al Gobierno y las Cortes para que lo voten y aprueban, lo que por un lado resulta bastante lógico, pero por otro, y a la vista de la penosa imagen que se ha dado, provoca escepticismo. Y es que me surge la pregunta de qué sucederá si después de que se logre esa propuesta, las Cortes decidieran no aceptarla. Y en ese momento algo en mi interior susurra dos palabras: nueva parálisis.

Lo que ha sucedido en nuestro país estos años ha sido bochornoso, pero no soy de esas personas que tienden a pensar que los españoles somos lo peor y que debemos fustigarnos tres veces al día. Me niego. Sin embargo, no deja de ser llamativo que este acuerdo haya tenido que firmarse bajo el amparo de la Comisión Europea. ¿Por qué llegamos a este punto?, ¿realmente no ha sido posible un acuerdo en todo este tiempo, o es que el hecho de que muchos de nuestros políticos anden inmersos en un permanente postureo y obcecación provoca estos desbarajustes? Puedo llegar a comprender que cada partido tiene un público al que trata de contentar, pero todos somos la ciudadanía a la que se gobierna y como tales merecemos que se actúe con responsabilidad institucional.

El acuerdo no se ha ceñido a la elección de los veinte consejeros, también se han adoptado medidas para reforzar las garantías de independencia de jueces, magistrados y de la Fiscalía General del Estado. Pactos centrados básicamente en evitar las puertas giratorias que se han venido sucediendo entre el mundo de la política y el de la justicia y que, en muchas ocasiones, han contribuido al desprestigio de esta última. Aunque por supuesto, no solo ha sido en ese ámbito en el que se han dado y es que en el orbe de la economía y la política también se han empleado este tipo de salidas poco edificantes.

Los retos y expectativas a los que se enfrenta este Consejo General del Poder Judicial con vocales de diversa procedencia son importantes, hay que desearles buena suerte y exigirles que estén a la altura.

En fin, que parece que no hay nada mejor que una vicepresidenta de la Comisión Europea para lograr que nuestros políticos se comporten como adultos y cumplan con su responsabilidad. Me pregunto si no tendrán por ahí alguna que nos ayude a reformar el sistema educativo, el aislamiento de Extremadura...