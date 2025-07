El relevo invisible

Cada verano, cuando empieza a apretar el calor y la ciudad se cuece en su propio jugo, vuelve la rutina que no falla: bajar a ... la piscina. Y con ese gesto tan sencillo —ponerte el bañador, coger la toalla, echarte crema— se abre la puerta secreta del túnel del tiempo. Y es que la piscina es un escenario perfecto para ver el cambio generacional en directo, como una función de teatro que se repite cada año con distintos protagonistas.

Los niños que antes jugaban con pelotas o flotaban en colchonetas son hoy padres que persiguen a sus churumbeles con protector solar en mano, y los que antes eran padres y madres han pasado a ser abuelos y abuelas con una paciencia más extensa que la provincia de Badajoz. Ha sucedido: el relevo generacional ha llegado sin avisar a la piscina y es silencioso, casi traidor.

Y ahí estoy yo, en medio del pelotón, llegué ya mayor, pero sin hijas. Luego vinieron ellas y sin saber cómo, se han convertido en dos adolescentes que me recuerdan que el tiempo pasa y que hace tres telediarios era yo quien las perseguía, para que merendasen, se echaran crema o no fueran a lo hondo. Pero ya no, ahora vienen cuando quieren, se ríen con sus amigos y por supuesto, se hacen selfies. Y no voy a negarlo, las miro con una mezcla de orgullo, ternura y un puntito de nostalgia que se me clava en las costillas. Me pregunto si serán conscientes, como lo soy yo ahora, de lo rápido que todo cambia sin darnos cuenta.

Todos los días que bajo, hay para mí un momento clave personal, que se produce cuando miro a la terraza de mis padres y espero que mi madre asome la cabeza y me salude. Sé que no va a suceder, porque es imposible, pero cada vez que estoy en la piscina no puedo evitar buscarla y entristecerme porque aún la echo de menos. Mi madre fue, probablemente, la primera abuela del bloque. Una de esas abuelas que preparaban bocadillos, bajaban zumos, refrescos, chuches y cuidaban de sus nietos. Aunque fue mucho más que todo eso. Pero eso, también. Ya no está, pero aún espero que aparezca y miro a la terraza.

El verano, y sobre todo este ritual de la piscina, tiene ese poder de ralentizar el tiempo lo justo para que lo miremos con atención. Durante el año corremos, producimos, sobrevivimos. Pero en julio y agosto, nos miramos con más claridad.

Ahí es cuando caemos en la cuenta: los cuerpos han cambiado, las conversaciones son parecidas, pero no las mismas, muchos de los pobladores de la piscina han envejecido, otros han desaparecido y hay nuevos actores que entran en escena sin saber todavía que un día serán reemplazados.

Mañana bajaré con la toalla al hombro, los recuerdos a cuestas y los ojos bien abiertos. Porque la vida, al final, se parece mucho a las piscinas: cambia sin hacer ruido, pero si te detienes un momento y miras con atención, descubres que ahí está todo. Solo hay que saber mirar.