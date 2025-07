5 razones y media para visitar museos

Comenta Compartir

Hay quien en verano busca la playa, se lanza al campo y/o quien se refugia bajo un aire acondicionado. Yo propongo una alternativa tan ... placentera como inesperada: los museos. Y no, no me he vuelto loca (aunque tampoco estoy del todo segura). Este fin de semana estuve en dos: el viernes, en el Reina Sofía —ese lugar donde hay más cuadros además del Guernica, lo juro—, y el sábado, en el Thyssen. Así que, desde la experiencia reciente traigo razones para incitarte visitar museos este verano, aunque no seas especialmente fan del arte. Créeme, hay para todos los gustos.

1. El arte te salva del calor… literalmente. No es metáfora. Entrar a un museo en pleno junio en Extremadura o Madrid es como acceder a una dimensión paralela donde la temperatura no supera los 22ºC y nadie suda. En la calle la gente se derrite, mientras tú estás frente a una escultura romana, unos rostros tartésicos o un Ángeles Santos (ese maravilloso cuadro que pintó con 18 años llamado «El mundo»), disfrutando de un frescor que ni en el pasillo de refrigerados de un súper. 2. Verás cosas tan bellas o tan raras que tu cerebro hará «clic». Los museos son gimnasios para la mente y el alma. Puedes pasar del éxtasis estético de una Venus tallada en mármol a una videoinstalación incomprensible que te deje pensando: ¿pero esto qué es? Pues eso es la magia del arte que te descoloca, te hace preguntas, provoca risa, enfado, ternura o perplejidad. Y sin necesidad de protector solar. 3. No hace falta saber de arte para disfrutarlo. Nadie va a examinarte ni a la entrada ni a la salida. Puedes mirar los cuadros como quieras. Puedes inventarte tu propia historia para cada retrato, cada estatua, puedes emocionarte, aburrirte, sentarte en una silla, volver atrás… 4. Es un plan barato, tranquilo… y sin gritos de niños en piscinas. Los museos tienen una cosa maravillosa: silencio. Bueno, eso y precios asequibles. En muchos casos, la entrada es gratuita o reducida, especialmente para residentes, jóvenes o jubilados (no para mí que tuve que comprar la general en los dos museos que he mencionado). Si estás por Badajoz, no te pierdas joyas como el Museo Arqueológico Provincial (¡la que han liado los Tartessos!), el MUBA y el MEIAC. Si visitas Mérida es un delito tipificado irse sin visitar el Museo Nacional de Arte Romano, donde las piedras hablan y los mosaicos cuentan historias que ni Netflix. 5. Te conecta con lo eterno… y con lo humano. Hay algo hermoso en contemplar una vasija íbera, un retrato flamenco o un lienzo abstracto y sentir que, a pesar de los siglos, seguimos buscando belleza, sentido, trascendencia. Y la media… Porque podrás decir «he ido a un museo», y eso siempre queda bien en cualquier conversación. Mucho mejor que «me pasé la tarde viendo vídeos de gatos en TikTok» (que por cierto es otra de mis aficiones). Así que ya sabes: este verano, visita museos. Porque el arte refresca más que una horchata y, además, alimenta algo más profundo que el estómago. Y si no sales transformado, al menos saldrás fresquito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY