La FP no es tu 'plan B'

Allá por el pleistoceno, cuando yo iba a comenzar el bachillerato, estaba mal visto estudiar FP. No sólo entre nosotros, los alumnos, sino nuestros padres ... tenían una serie de prejuicios importantes respecto a la formación que debíamos tener. Y la FP se concebía para las personas que «no tenían capacidad para estudiar». Siendo sincera diré que íbamos tan cegados como caballos con anteojeras en pos de la universidad. No creo que mienta si digo que muchas personas vieron frustrado su futuro profesional teniendo que embarcarse «por obligación» en el famoso (y antiguo) BUP. Y hacías BUP porque hacer FP no 'molaba'. Sí, para matarnos, lo sé.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y la Formación Profesional no es el 'plan B'. En pleno 2025, se ha convertido en el trampolín directo al empleo, el pasaporte más rápido para aterrizar en el mercado laboral. Olvida el tópico de que solo la universidad abre puertas: hoy, las llaves de la empleabilidad están en los talleres, laboratorios y aulas de la FP, donde se aprende haciendo y se sale listo para trabajar. La FP en nuestro país es como bufé libre: hay para todos los paladares y necesidades. Desde la FP Básica para quienes buscan una alternativa práctica a la ESO, pasando por los Grados Medios y Superiores –auténticas autopistas hacia empleos de calidad–, hasta los Cursos de Especialización y la FP Dual, que combina la teoría con la experiencia real en empresas. Y la variedad no se relaciona con niveles, sino también con un amplio grupo de sectores en los que operar. Los datos no mienten: la tasa de empleo para titulados de FP supera el 70%, y en el caso de los Grados Superiores, llega a rozar el 82% en la franja de 30 a 34 años. ¿El secreto? Una formación práctica, actualizada y conectada con las empresas, que permite a los estudiantes especializarse en lo que realmente se demanda. Este tipo de educación tiene sus puertas también abiertas a la enseñanza pública y privada. Y cada vez, son más las empresas que acuden a abrir sus puertas en Extremadura, donde ya hay una oferta variada y equilibrada. Hace poco me contaban que en septiembre, en Mérida, se abre un nuevo centro con más de 1.500 plazas y grados oficiales que van desde farmacia hasta desarrollo de aplicaciones web, aunando formación presencial y on line. La FP no es el «hermano pequeño» de la educación, sino músculo que mueve la empleabilidad y la innovación. la conexión directa con las empresas con la FP hace que esta sea más atractiva, útil y versátil que nunca. Así que, si buscas una formación que te permita aprender haciendo y que te abra la puerta a un empleo de calidad, la FP es una aliada a tener en cuenta. Porque en el siglo XXI, el éxito profesional no entiende de etiquetas, sino de competencias, actitud y ganas. No te pongas anteojeras cerrándote caminos antes de tiempo y busca aquello que mejor se adapta a ti, a lo que quieres ser, al futuro que te mereces.

