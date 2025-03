Peralillo en la memoria

Rainer Maria Rilke dijo: «La verdadera patria del hombre es la infancia». Si esto es así hay partes de mi patria que han desaparecido y ... no me refiero a quienes me han querido y por desgracia no me acompañan físicamente.

Quiero hablar de un lugar que literalmente ha desaparecido bajo las excavadoras: la calle Peralillo de Badajoz. Hace unos años, el Ayuntamiento la demolió con parte de la zona de los alrededores. Allí vivían mis abuelos Francisca y Honorato y nosotros cuando veníamos a la capital desde Oliva de la Frontera. Era una calle pequeña, con inicio en San Lorenzo y final en la Calle Costanilla.

Por entonces comencé a ganarme la fama de llevar la contraria en casi todo lo que se planteaba y que mi madre concretó en la frase: «Si te ahogas, te buscaré corriente arriba en vez de río abajo», porque cuando estaba en Oliva no quería venir a Badajoz y cuando llegaba aquí, tampoco quería volver a mi pueblo. La responsable de que no quisiera volver a Oliva era mi abuela: una de las personas más divertidas que he conocido. Me voy a reservar las anécdotas concretas, pero doy mi palabra de podía entretener a una niña con cualquier cosa. Siempre sonreía y lograba que el tiempo pasara demasiado rápido cuando estabas a su lado. Tan deprisa que no te dabas cuenta de que tus padres se habían ido de picos pardos y habían vuelto más bien tarde. Iba a Regalos Campano (cerrado en el mes de abril) o a las 'Tres Campanas' (recuperada para la ciudad en un proyecto hostelero ambicioso), y se hacía con los últimos juguetes que aparecían en la tele, antes de que tuvieras la oportunidad de pedirlos. No sé como lo hacía, lo prometo.

Seguro la casa de Peralillo no era tan grande como la recuerdo. Tenía habitaciones a ambos lados del pasillo, que me parecía larguísimo. El patio estaba lleno de macetas, recuerdo sobre todo los claveles y geranios. Si subías las escaleras hasta el doblado llegabas hasta los canarios que criaba mi abuelo que no dejaban de cantar, hasta que la oscuridad los envolvía y me volvían loca.

La vecina que vivía justo enfrente le regaló a mi abuela un gato al que bautizó 'Cirilo' y que todo el mundo decía que era muy feo, a pesar de que yo defendía lo contrario y no por mi empecinamiento en llevar la contraria: es que todavía no he visto un gato feo.

Cuando estaba en Peralillo, mi abuela solo me ponía un límite, no te acerques a la calle del final que siempre hay mucho jaleo. Hablaba de la calle Costanilla y para qué voy a mentir, no me acercaba por puro miedo, pero los ruidos me llamaban muchísimo la atención.

El caso es que una calle entera de mi infancia ha desaparecido hace años y mi deseo es que el Ayuntamiento cuando haga viviendas allí (o ponga algún parque), renombre el lugar de nuevo como Peralillo porque me estarían devolviendo algo precioso: una parte de mi infancia, de mi patria.