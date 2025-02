Hay temas de los que resulta difícil escribir, tendemos a esconderlos en nuestro interior por el daño que nos han causado. Uno de estos es la muerte perinatal y su consiguiente duelo.

La OMS entiende que la mortalidad perinatal se produce desde la semana 22 ... de gestación hasta 28 días después del nacimiento. Se estima que su incidencia es de uno cada 200 embarazos. Desde mi punto de vista es una cifra importante y como en otras ocasiones, es algo de lo que no se habla.

Somos muchas personas las que hemos tenido alguna experiencia con ella o, como sucedió en mi caso, muy cercana. Afortunadamente para mí, la ciencia adelanta a pasos agigantados y pudieron salvar a mis hijas. Casi al final de mi sexto mes de embarazo me detectaron un síndrome de transfusión feto-fetal agudo y me intervinieron inmediatamente en Barcelona. Hasta entonces no había pensado en la posibilidad de perder a mis hijas tan avanzado el embarazo. Creo que no somos conscientes de lo que supone perder un hijo en estas circunstancias. Todos tenemos claro que la muerte de un hijo es uno de los golpes más devastadores que la vida puede darte. Sin embargo, cuando la pérdida se produce en las circunstancias de las que hablo, parece que el duelo de las familias no fuera el mismo y no es así. Lo que desaparece no es un hijo que pueda ser sustituido por otro, es ese hijo que íbamos a llevar en brazos, que íbamos a alimentar, para el que habíamos pensado uno o varios nombres…

El luto por ese hijo que no nace o nace muerto, no recibe por parte de la sociedad el mismo reconocimiento que el de uno que ya ha pasado tiempo con nosotros y eso daña a las madres y padres de esos bebés, que no encuentran el consuelo adecuado a su dolor, a los que se «exige» una pronta recuperación para poder tener más niños. En su momento tuve la ocasión de hablar con muchas personas que habían pasado por esa pérdida y me expresaban el daño que provocaba que alguien dijese que «podrían tener otros», como si se tratase de un vestido o una videoconsola. Y no es que esas personas lo digan por menospreciar el dolor, es que desconocen la herida en su magnitud.

La música y la lectura nos ayudan casi con todo y así que me vais a permitir recomendar un libro que trata este tema 'El nadador en el mar secreto', de William Kotzwinkle (editorial Navona). En esta novela trata, bajo nombre supuesto, la experiencia por la que pasaron su mujer y él: la pérdida de su primer hijo. Es uno de estos libros pequeños por fuera y grandes por dentro, de los que no vas a ver en superventas, pero te permiten crecer y atisbar el dolor que causa una muerte de este tipo. Si tienes la oportunidad, léelo.

Hace poco, alguien cercano ha pasado por una experiencia similar y no se me va de la cabeza. No sé si he transmitido el apoyo que merece, pero es que no encuentro las palabras adecuadas.

Os llevo dentro.