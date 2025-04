La lógica es tu amiga, felicítala

Hoy es el Día Mundial de la Lógica y es que seguimos enrocados en crear días para las causas difíciles, esas que se nos hacen ... cuesta arriba, por muy importantes que sepamos que son. Vivimos en una era donde información y bulos (sobre todo los segundos) se propagan a la velocidad de la luz (aunque no descarto que pronto sea la luz la que se propague a la velocidad de las mentiras). La reflexión permanece atrapada en arenas movedizas. Nos ahogamos en titulares, en tweets incendiarios, argumentos superficiales, entretenimientos planos que nos impiden discernir lo que es real y lo que no y por supuesto, cuestionarnos las situaciones que se nos plantean y, es ahí donde entra con fuerza la lógica como salvavidas, como armadura.

La lógica no es fría ni mecánica. Es una herramienta para entendernos, para construir puentes entre ideas y personas. Aristóteles la diseñó como un sistema, pero su belleza reside en cómo aplicarla a la vida cotidiana. No necesitamos ser matemáticos ni filósofos para practicarla; basta con tener el valor de cuestionar y el compromiso de escuchar. Sin embargo, ¿cómo podemos abrazar la lógica en una sociedad que premia lo inmediato y el ruido sobre aquello que lleva un requiere más tiempo y un trabajo de interiorización?

Este día debería ser una invitación para examinar nuestras vidas. Pensemos en las conversaciones que evitamos porque sabemos que serán incómodas; en las decisiones que tomamos movidos por el miedo o la presión social, sin detenernos a analizar sus consecuencias. La lógica, como la empatía, requiere práctica. Necesitamos reaprender a preguntarnos «¿por qué?» con la curiosidad de un niño para después actuar como adultos. Y así la lógica se convierte en acto de resistencia que permite desenmascarar falacias, desafiar sistemas opresivos y encontrar soluciones.

Es cierto que la lógica no es por sí suficiente. Tiene algo en común con la Justicia y es que no basta con que se constituyan en un engranaje perfecto (o casi), sino que han de ser una manta que nos arrope y acompañe en nuestras vidas. La lógica debe servir para construir un mundo más equitativo, no para justificar desigualdades con argumentos enrevesados y lo mismo requiere la justicia: un acercamiento al individuo y a la equidad.

Es el momento de adoptar la lógica para cambiar. Reflexionemos sobre nuestros prejuicios, sobre cómo procesamos la información y tomamos decisiones. Hablemos con quienes no estamos de acuerdo, no para vencerlos en un debate, sino para entender sus premisas. No es una tarea fácil, pero tampoco es tan difícil como para que no podamos embarcarnos en ella. La lógica como el deporte, puede provocar agujetas y desgana en ciertos momentos, pero no por ello deja de ser útil y contribuye a mejorar la manera en que vivimos. No es un lujo sino una necesidad. Si queremos sobrevivir y prosperar como sociedad, necesitamos aprender a pensar antes de hablar, a razonar antes de actuar. Y esa amigos, es una verdad tan lógica como ineludible.