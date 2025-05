Lo tengo en libro

Hay algo glorioso en la afición por coleccionar, por atesorar objetos que nos hablan de una cultura, un tiempo determinado y de nosotros mismos. Libros ... y discos comparten esa poderosa capacidad de conectar con nuestra esencia. Pero sólo nos cautivan las notas o las palabras; también la emoción de tener los objetos físicos en la mano. El sábado por la mañana acudí con muchos pacenses a la sede de la calle Montesinos de Fundación CB, incitados por la iniciativa 'Libros sonoros' del Club de Conciertos Badajoz y la propia fundación. Atestamos la presentación de 'Lo tengo en Vinilo' de Óscar Avendaño, conocido sobre todo por su labor como bajista de los Siniestro Total, aunque es un músico muy completo y complejo. El suyo es un libro que, al igual que un vinilo bien cuidado, se deja disfrutar y nos invita a revivir el pulso de una época, de manera ágil, llevándonos por la biografía de un amante de la música, que podría ser un anónimo cualquiera, según el autor, pero que, en realidad, es la de alguien que ha llenado el Palacio de Deportes de Madrid no hace tanto.

Refleja el amor de los melómanos que, con fervor, atesoran cada vinilo, cada portada, cada letra, cada historia. Y no es solo la música lo que cuenta, sino también el acto de compartirla, de transmitírsela a los demás, de ser mentor y aprendiz incluso cuando has cumplido los cincuenta. Cada libro, cada disco tienen su función cuando te llegan, poseerlos es, en ocasiones, una obsesión que, puede que a los que se encuentran inmersos en la era digital les parezca locura, pero tiene su razón de ser: el hechizo que los objetos ejercen sobre nosotros.

Quedó también claro que en el proceso de reunión de objetos importantes, sean vinilos, libros (o camisetas), uno se enfrenta una constante lucha: la que mantenemos con los que hacen desaparecer objetos de nuestra colección. Quien no tenga un familiar o amigo que se quedó con alguno que levante la mano (si no lo hicieron, lo mismo eres tú quien se los llevó). Esos hurtos son casi una tradición, un rito no oficial, que forma parte de proceso de atesorar.

La presentación del libro no habría sido la misma sin Diego R.J., periodista y presentador del mítico 'Sótano' de Radio 3, o Fernando Muñoz Monzú, escritor (y sin embargo, amigo). Ambos aportaron una mirada fresca y rica sobre lo que significa el acto de coleccionar, escuchar música con atención. Y como somos gente afortunada tuvimos la ocasión de ver a Oscar interpretar con su guitarra acústica tres canciones mencionadas en el libro y otra, la del capítulo que no ha escrito aún, esa que de momento pertenece en exclusiva a los fans del gallego en Badajoz: 'Keep Me In Your Heart' de Warren Zeebon.

Tanto los vinilos como los libros son más que simples objetos. Son puentes hacia recuerdos, hacia momentos compartidos: una forma de vivir. Y si Oscar lo tiene en vinilo, yo lo tengo en libro.