Julio me arrasa

Julio no es un mes cualquiera para quienes ejercemos la abogacía (ni para los que hacen memes). Mientras las calles se llenan de personas que ... saborean el verano, los despachos se convierten en trincheras. Quienes nos dedicamos a la abogacía también necesitamos vacaciones, pero antes corremos una especie de maratón final para cerrar todo lo que (supuestamente) no puede esperar a septiembre. Es el mes de los plazos imposibles, de las notificaciones inoportunas, de los clientes que llaman tarde, pero exigen prisa. Es el mes en el que hay que presentar demandas, dejar recursos preparados, asistir a juicios encajados a última hora y terminar lo que, durante meses, se ha ido acumulando. ¿Por qué? Porque agosto es inhábil y, por tanto, parece que el mundo jurídico se detiene. La realidad es que no se detiene, ni un momento. Quedan guardias, urgencias familiares, procedimientos que no descansan, juzgados que sí trabajan… y la necesidad de mantener el despacho a flote. Quienes trabajamos por cuenta propia (autónomos en general) sabemos que parar significa dejar de ingresar, y eso convierte el descanso en un privilegio difícil de gestionar.

Pero más allá del trabajo pendiente, lo que agota de verdad es el ritmo, la presión constante, la expectativa de estar siempre disponible. El teléfono no deja de sonar, el correo se llena, los nervios afloran y el cuerpo empieza a avisar: no puedes más. Y aun así seguimos. A veces porque no hay alternativa, otras porque no sabemos parar, y muchas porque la profesión nos ha enseñado que descansar es casi una debilidad. Y aquí quiero detenerme. ¿En qué momento nos convencimos de que ejercer la abogacía es sinónimo de sacrificio permanente? ¿Por qué nos cuesta poner límites?

Julio saca a la luz esa trampa: la de una profesión que, bajo la bandera de la vocación, normaliza el agotamiento. Honestamente nunca he creído en la vocación (siempre me pareció algo con tintes religiosos), pero muchos de mis compañeros sí. Aun así, la vocación no justifica todo, no puede servir para invisibilidad el estrés, la ansiedad o el cansancio extremo. No es para que vivamos al borde del colapso.

No somos héroes ni mártires. Somos personas. Personas que asesoramos, defendemos, negociamos y resolvemos problemas ajenos mientras, muchas veces, dejamos de atender los nuestros. Y eso termina por pasar factura.

Las vacaciones no son un lujo. Son una necesidad. Una herramienta de salud mental y física. Un derecho. Un acto de equilibrio personal. Desconectar no es abandonar, es recargar. Descansar no es rendirse, es cuidarse para poder seguir.

Así que, si estás agotado, no es que lo estés haciendo mal, es que julio arrasa. Para, aunque sea unos días y hazlo sin culpa. El sistema judicial tiene sus ritmos y tu cuerpo los suyos. Ojalá algún día podamos ejercer la abogacía desde un lugar más humano, más sostenible. Mientras tanto, cuidémonos entre nosotros. Pongamos en valor el descanso. Y recordemos que hasta el más brillante de los profesionales necesita, de vez en cuando, bajar el volumen del mundo.

Feliz agosto, compañeras y compañeros. Nos lo hemos ganado.