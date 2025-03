Hace algún tiempo que entre los abogados y procuradores se está abriendo camino una reclamación que entendemos justa: el derecho a una jubilación digna. Veréis, ... todo comenzó hace mucho, mucho tiempo, cuando había mutualidades profesionales que desaparecieron en su mayoría a finales de los años setenta absorbidas por la Seguridad Social. Solo permanecieron unas pocas que se hicieron obligatorias, entre ellas las de abogados y procuradores. Esta afiliación obligatoria ha venido imponer un sistema que establece unas pensiones ridículas para nuestros compañeros.

En contra de lo que pueda parecer, la mayor parte de abogados y procuradores no somos superricos (ya me gustaría). Somos personas normales que lidian con los problemas que puedan llegar a tener nuestros conciudadanos: hipotecas, divorcios, recursos ante la administración, despidos, sanciones… La visión de los abogados y abogadas ociosos, cobrando ingentes cantidades de dinero es algo que no se corresponde con la realidad. La mayor parte de nosotros trabajamos en pequeños despachos a los que las diferentes crisis económicas que hemos vivido en los últimos años han pasado factura, como al resto de la sociedad. Y eso por no hablar de las huelgas que en 2023 se han planteado en la Administración de Justicia. Este último año ha sido uno de los que más graves pérdidas económicas hemos padecidos. Muchos despachos han cerrado sus puertas ahogados.

Volviendo al régimen de la mutualidad y la 'jubilación'. En el año 2000 se introdujo la posibilidad de pasar del régimen de mutualidad al de autónomo (RETA), pero quienes lo hicieran perdían todo lo que habían cotizado hasta entonces, y debían comenzar a cotizar desde cero. Daba igual que llevaras cinco, como que llevases veinte, perdías todos los años de cotización. Por otro lado, me gustaría que supierais que cuando procuradores o abogados trabajan para el turno de oficio (y son muchos los que lo hacen) no solo no reciben una remuneración razonable, sino que ni siquiera se reconoce que en esos momentos cumplen una función pública y se les permite cotizar como trabajadores por cuenta ajena durante esas guardias o días que se dedican a los ciudadanos que carecen de recursos económicos. Nuestra lucha se centra en la actualidad en que se nos permita pasar al régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA) llevando con nosotros las cantidades que hemos cotizado a lo largo de estos años y. si es necesario, abonar lo que proceda para ponernos a la par que el resto de autónomos del país. No pedimos limosna, ni caridad, sino tener una pensión digna el día de mañana, pagar los medicamentos en el mismo porcentaje del resto de ciudadanos…

Hay cosas que hasta hace poco no nos explicábamos, como por qué muchos compañeros procuradores no se jubilaban hasta los setenta u ochenta años. Ahora sabemos que perciben unas prestaciones vitalicias (así se llaman cuando son jubilaciones) inferiores en cuantía a una pensión no contributiva y eso, aunque hayan estado cotizando años en esas mutualidades que, recordemos, eran obligatorias.

Desde aquí todo mi apoyo a los compañeros que se manifestaron el día 3 de febrero en Madrid, bajo la plataforma #J2.